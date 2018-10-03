范冰冰逃漏稅重罰44億 概念股終將苦盡甘來？

中國知名女星范冰冰今年爆出陰陽合約後，被中國官方調查後神隱。今 (3) 日新華社公布，中國江蘇省稅務局已要求他及其企業繳納稅款、滯納金、罰款總計多達人民幣 8 億 8394.6 萬元，相當於新台幣近 44 億元。

這回中國官方藉范冰冰殺雞儆猴，開出重罰。新華社報導，范冰冰在電影「大轟炸」劇組拍攝過程中實際取得片酬人民幣 3000 萬元，其中人民幣 1000 萬元已經申報納稅，其餘人民幣 2000 萬元以拆分合約方式偷逃個人所得稅人民幣 618 萬元，少繳營業稅及附加人民幣 112 萬元，合計人民幣 730 萬元。此外，還查出范冰冰及其擔任法定代表人的企業少繳稅款人民幣 2.48 億元，其中偷逃稅款人民幣 1.34 億元。

據統計，范冰冰與個人工作室及其擔任法人代表企業，被要求追繳的稅款、滯納金、罰款，最後清算共需補繳人民幣 8.8 億元。

不過，由於范冰冰是首次被稅務機關按偷稅予以行政處罰，而先前未因逃避納稅受過刑事處罰。因此，只要在規定期限內繳納上述稅款、罰款，依法不予追究刑事責任。

隨後范冰冰發出道歉信指出，已進行深刻反省，，對自己所做所為深感羞愧，對稅務機關做出的處罰決定完全接受。

范冰冰道歉信 (圖自范冰冰微博)

外界解讀，范冰冰案結果出爐後，代表喧騰一時的逃稅風波可望在近期撥雲見日。而先前重挫的「范冰冰概念股」，也有望走出陰霾。尤其范冰冰投資的唐德影視 (300426-CN)，從 7 月至今股價已經「腰斬」，到長假前 9 月 28 日當天還大跌 3.54%，收報 8.45 元。

值得注意的是，就在 9 月 12 日，唐德影視曾出現大量買盤，股價強攻上漲停。當時市場傳出，主力資金可能提前得到對范冰冰有利的稅務調查結果，提前布局。

另一個與范冰冰有關的概念股，則是有合作關係的華誼兄弟 (3000027-CN)，從事件 5 月 23 日爆發至今，股價已跌掉近 40%，至 9 月 28 日收報 5.33 元。