馬斯克逃過風暴 分析師對特斯拉表現仍持謹慎觀望態度

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 與美國證券交易委員會 (SEC) 達成和解協議，該電動車製造商股價在本週有所反彈，但各間投行對特斯拉未來表現，仍持分歧意見。

根據和解協議，馬斯克須辭去董事長職務，但保住執行長職位，同時須繳交 2000 萬美金的罰款，此外，兩名獨立董事將加入特斯拉董事會。

特斯拉週一股價反彈超過 10%，該公司 2 日公布第 3 季汽車交貨達 83.5 萬輛，高於分析師預期，但股價為因此消息獲得進一步支撐，反而下滑 3.12%，收於每股 301.02 美元。

特斯拉股價日線走勢圖

以下為各家分析師對特斯拉的看法：

古根漢合資集團 (Guggenheim Partners)

古根漢給予特斯拉「買入」的評級，目標價格為每股 430 美元，FactSet 數據顯示，此為華爾街機構給出的最高目標價之一。古根漢分析師認為，馬斯克與 SEC 迅速達成和解以及保住執行長位置，為一大解脫。

分析師 Robert Cihra 寫道，我們預測特斯拉將從燃燒現金的公司轉為現金生產，該公司正在建立垂直整合的固定成本架構。

投行及資產管理公司 Baird



股票研究分析師 Ben Kallo，重申對特斯拉「優於大盤」的評級，目標價格為 411 美元。他認為特斯拉第 3 季優於預期的汽車交貨量，以及新的董事會結構，將對股價有助力。



投行 Canaccord Genuity

Canaccord Genuity 對特斯拉的評級仍為「持有」，目標價格 316 美元，分析師 Jed Dorsheimer 認為，市場對於 Model 3 的產量預估可能過高。另一方面，他對特斯拉的治理變化持樂觀態度，但將謹慎觀望，認為需等待新董事長與獨立董事人選。

摩根大通

摩根大通對特斯拉的評級為「減持」，目標價格 195 美元，股票研究分析師 Ryan Brinkman 指出，與 SEC 達成和解，並不代表其他股東不會控訴特斯拉，達成和解僅代表目前特斯拉治理階層的不確定性降低。

Brinkman 認為，SEC 對馬斯克的指控，可能成為其他私人訴訟的法律依據，導致特斯拉的和解成本增加。