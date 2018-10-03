台灣主要報紙重要財經新聞 2018年10月3日

針對近期部分新興經濟體面臨貨幣危機，中央銀行總裁楊金龍表示，台灣具四大優勢，包括國際收支健全、經常帳持續順差、外匯存底充沛及政府外債極低，承受國際資本移動衝擊能力佳，有助新台幣匯率維持動態穩定。

美中貿易戰疑慮再起，外資昨（2）日大賣台股 122 億，同時淨匯出約 2 億美元，衝擊台北股、匯雙市雙殺，台股指數大跌 132 點、收 10,919 點；新台幣兌美元匯率收 30.668 元，重貶 1.12 角。

在市場預期全球石油供應持續吃緊之下，國際油價在周一大漲近 3％創近 4 年新高後，周二盤中繼續往上攻，倫敦布蘭特和紐約西德州油價各自升破 85 美元和 75 美元關卡，已有分析師喊出年底前油價就將漲到 100 美元。



經濟日報

新興貨幣危機 央行喊安啦

外資賣超 122 億 台幣貶逾 1 角

大成鋼砸百億買美廠

工商時報

國際油價每桶漲破 85 美元

勞動基金前８月大賺 1,278 億

世紀鋼 165 億 搶下風電大單

聯合報

薪資核實扣除減稅 限 3 項

台廠回流 政院 3 策解決缺地

川普：美中貿易談判還早

蘋果日報

台微體新藥報喜 擴大海外籌資

生技股掀下市櫃潮 專家：快設停損點

奇異換將市值暴增 2 千億 全球 CEO 大風吹

中國時報

印尼盾跌慘 還有 7 國未爆彈

貿易戰衝擊壓境 台股萬一失守

藍委控李瑞倉 涉內線交易

自由時報

台商佈局美國 塑化、太陽能先行

美墨加協定「排中」 川普揪盟友打持久戰

中國十一不平靜 P2P 受災戶串聯抗議