【大行速遞】富瑞VS花旗 新奧能源(02688-HK)反彈2%

受到重慶計劃取消天然氣初裝費的政策風險影響，市場擔心將擴展至其他城市，昨日燃氣股重挫逾10%，七大燃氣股市值合共蒸發335.9億元。花旗對該行業前景看法轉為審慎，並下調燃氣股2020年盈利預測至最多逾25%，目標價亦全面下調；惟富瑞卻持相反意見，認為市場反應過度。

大行看法不一，燃氣股今早反彈，但幅度不大。新奧能源(02688-HK)現報59.5元，升1.25元，升2.146%；中國燃氣(00384-HK)報20.7元，升0.5元，升2.475%；中裕燃氣(03633-HK)報6.2元，跌0.16元，跌2.5%；華潤燃氣(01193-HK)報28.8元，無升降。

花旗報告指國家發改委近日草擬文件，研究限制城鎮燃氣接駁費，預期新措施將於2020年1月生效，估計接駁費上限將定於每戶2000元人民幣。按現時4隻燃氣股每戶平均接駁費計，接駁費減幅高達30%，並將使燃氣股毛利率由原先的62%縮減至46%。

花旗下調華潤燃氣及港華燃氣投資評級，由「買入」直接下調至「沽售」，目標價分別由39元及8.4元，削至25元及6.4元；新奧能源評級由「買入」降為「中性」，目標價從92元降至72元；中國燃氣則維持「買入」評級，惟目標價由40元減至29元。

富瑞指，連接費是推動分銷商提高天然氣滲透率的重要激勵因素，中短期內不可能取消；而重慶是特別例子。