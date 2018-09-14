小米上市後首次組織調整 營收拼人民幣兆元 重用80後人才

小米集團 (1810-HK) 董事長雷軍昨 (13) 日向員工發內部郵件，宣佈小米集團最新的組織架構調整和人事任命。這是小米上市之後的首次重大調整，也是小米成立以來最大的組織架構變革。

小米將新設集團參謀部和集團組織部，由聯合創始人、高級副總裁王川及劉德領軍，分別協助 CEO 制定集團的發展戰略和部門執行，以及中高層管理幹部的聘用、升遷、培訓和考核激勵等。

在此之前，劉德負責小米生態鏈業務，王川負責小米電視業務，兩人將繼續在總部擔負更重要的職能，直接向雷軍彙報。

此外，雷軍還宣佈調整洪鋒、尚進等小米高管的工作分工；改組電視部、生態鏈部、MIUI 部和互娛部等 4 個業務部，重組成 10 新的業務部。新任的 10 多位總經理中多人是 80 後，平均年齡 38.5 歲。

雷軍在在郵件中表示，經過 8 年奮鬥，小米已經成為了營收過千億，員工近 2 萬人的公眾公司。小米未來營收目標要達到人民幣兆元，預計需要 10 萬名員工，必須依靠更多的人才，也需要進一步化總部管理職能，提升組織效率，發掘更多年輕人才並給予自我提升的機會。

郵件中提到，今年年初於公司年會上，已提出各條戰線都要有強有力的組織保障和管理護航，故集團著手培養及提拔大批年輕的管理人才，這次調整是展現了這項工作的第一階段成果。

全天候科技引述清華大學經管學院胡左浩教授表示，小米此次組織架構調整及團隊年輕化是圍繞著企業的使命、願景進行的，非常及時且很有預見性。團隊年輕化符合互聯網公司業務特性，加之以業務調整及組織支援，能夠更大限度地發揮幹部隊伍效能。

小米昨收漲 4.725%，報港幣 16.4 元。