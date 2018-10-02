〈房產〉看好海外資金返台置產商機 建商推「青銀共居」養生宅

據代銷業者觀察，近期已有海外資金，返台購置不動產，市場需求有所增加；看好此一趨勢，開發商以「青銀共居」為訴求，與信義房屋合作，推出全齡住宅，30 戶總銷額預估為 8 至 9 億元。

萬通國際地產董事楊立偉指出，萬通方面除此一淡水建案之外，將不排除在台另覓地投資大型建案，主要訴求仍以養生及樂活為重要的訴求。

新北市淡水小坪頂的「萬通台北 2011」是由大陸地產大亨溤侖來台投資的第一個地產開發案，全案總戶數達 294 戶，已售出 250 戶，在開發商積極進行市場新銷售訴求同時，將 30 戶保留戶，改裝成全齡住宅，今 (2) 日並與「優照護」、強生醫療簽約，也將為提供住戶長者的生活及養生服務，吸引潛在買家出手，此一成屋新推案並與信義房屋 (9940-TW) 簽訂「全房產」的銷售合作。

「萬通台北 2011」是馮侖在台第一個投資的開發的地產案，由於以國際盤銷售，分別在台灣、北京、天津、上海、美西等地開賣，已在 2014 年 8 月完工，目前的住戶有 40% 來自中國大陸、40% 為台灣，另有 20% 為來自香港、新加坡及洛杉磯等地。

由萬通國際開發釋出的 30 戶的「陽明悅活」案，共有 3 種格局，46 坪房開價 3000 萬元，每坪約在 65 萬元，53 坪房開價 3400 萬元，每坪約在 64 萬元左右，最頂級的 98 坪房型，開價 7500 萬元，大約每坪 76.5 萬元。楊立偉指出，全案的總銷約在 8-9 億元。