台北旅館競爭白熱化 打「國際牌」搶客成風潮

外資商仲 CBRE 世邦魏理仕今 (2) 日發佈 2018 上半年旅館市場概況調查，受惠國際旅客小幅成長，加上台灣民眾住宿需求持續攀升，推升台北整體旅館市場住房需求較去年同期增長 7.5%。

世邦魏理仕指出，整體而言，有國際品牌加持的飯店較易獲得國際商務旅客青睞，較能維持穩定房價與住房率，因此，有意開設新飯店的投資人紛紛打出「國際牌」，今年第 4 季台北即有望見到包括台北國泰萬怡酒店、金普頓大安酒店、台北中山希爾頓逸林酒店等新旅館開幕。

世邦魏理仕研究部統計，今年前 3 季單筆金額在 3 億元以上的台北旅館交易僅有皇家季節酒店南西館、首都大飯店小巨蛋館 2 筆，而總成交金額為 22.7 億元，年減 76%。

台灣研究部主管李嘉玶表示，在商用不動產投資市場上，旅館交易向來較為零星，只有特定投資人感興趣。在台北市部分中小型商務旅館面臨經營困難的情況下，預期少數房東將考慮處分資產，惟以本土投資公司為首的潛在買方大多著眼於未來增值空間，意味著賣方必須適度讓利，以順勢獲利了結、重新調整資金配置。

交通部觀光局於日前公布最新來台旅客人次，累計今年前 8 月來台旅客共 713 萬人次，較去年同期小幅增加 3.8%，其中大陸旅客佔 179.5 萬人次，為台灣最大客源市場，較去年成長 2.5%。受惠於新南向政策的簽證放寬措施，來自東南亞地區的旅客有顯著成長，總計前 8 月人次達 153.6 萬，年增 17.5%。值得注意的是，韓國旅客來台意願受到 2 月花蓮地震影響，來台人次已連續 7 個月衰退，年減 5.1%。

台北市政府觀傳局發布「來台旅客在北市之消費及動向調查」，2017 全年來台旅客中，到訪台北市的比例高達 9 成，而根據旅宿網公布今年前 6 月台北市觀光旅館及合法旅館的營運數據來看，兩大類型旅館的住宿需求皆有所成長，顯示台北作為外籍旅客來台必訪的城市之一，有助於旅館業者維持穩定的住房水準。

世邦魏理仕研究部調查，今年上半年台北市觀光旅館及合法旅館的住房率為 71.5% 及 63.7%，分別較去年同期增加 0.8 及 1.2 個百分點，惟平均房價均呈現衰退，觀光旅館房價微幅下滑 1.3%，合法旅館房價下跌 7.8%，其中合法旅館在過去一年內新增 29 家，共 2,083 房，顯現部分旅館業者為了在競爭激烈的市場中維持一定的住房率，不得不降低房價以刺激需求。

世邦魏理仕台灣資本市場部主管林翊群表示，目前台灣旅館市場高度競爭，房價不易拉高，許多地主及投資人希冀尋求與國際連鎖酒店合作。根據世邦魏理仕認為，現階段歐美品牌多傾向與業主簽訂加盟或委託管理合約，部分日系品牌則較有意願簽訂租賃契約，這其中的差異將影響投資人需投入的成本、可能承擔的營運風險及預期報酬率，有意跨足飯店業的投資人應做好事前評估、慎選合作夥伴和物件座落地點。