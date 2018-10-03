[表一2]台灣店頭市場公告注意交易資訊

10月02日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 --------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 10/02 信驊、大國鋼 10/01 健信、信驊、元太 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 10月份累計次休市：06、07、10、13、14、20、21、27、28 代號 名稱 次數 注意交易日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4502 健信 01 01 5274 信驊 02 01、02 8069 元太 01 01 8415 大國鋼 01 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 05 附記：09月份注意股票及次數 1784 訊聯 (05)、 1785 光洋科 (01)、 1813 寶利徠 (02)、 2719 燦星旅 (02) 3083 網龍 (05)、 3105 穩懋 (01)、 3176 基亞 (06)、 3211 順達 (02) 3323 加百裕 (01)、 3324 雙鴻 (02)、 3325 旭品 (05)、 3390 旭軟 (01) 3434 哲固 (03)、 3465 祥業 (01)、 3523 迎輝 (09)、 3563 牧德 (02) 3609 東林 (02)、 3630 新鉅科 (06)、 3707 漢磊 (01)、 4114 健喬 (02) 4129 聯合 (01)、 4130 健亞 (02)、 4168 醣聯 (01)、 4171 瑞基 (04) 4303 信立 (03)、 4420 光明 (01)、 4432 銘旺實 (03)、 4433 興采 (01) 4534 慶騰 (01)、 4939 亞電 (01)、 5274 信驊 (01)、 5278 尚凡 (01) 5347 世界 (01)、 5398 慕康生醫 (01)、 5480 統盟 (01)、 6016 康和證 (01) 6111 大宇資 (03)、 6175 立敦 (01)、 6404 通訊-KY (01)、 6462 神盾 (01) 6488 環球晶 (01)、 6510 精測 (03)、 8069 元太 (01)、 8080 奧斯特 (03) 8155 博智 (02)、 8415 大國鋼 (02)、 8436 大江 (03)、 8906 花王 (03)