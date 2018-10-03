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[表一2]台灣店頭市場公告注意交易資訊
※來源：台灣櫃檯買賣中心

10月02日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
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10/02  信驊、大國鋼
10/01  健信、信驊、元太
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10月份累計次休市：06、07、10、13、14、20、21、27、28

代號   名稱      次數  注意交易日期
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4502   健信        01  01
5274   信驊        02  01、02
8069   元太        01  01
8415   大國鋼      01  02
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總累計次數         05

附記：09月份注意股票及次數

1784   訊聯   (05)、 1785   光洋科   (01)、 1813   寶利徠  (02)、 2719   燦星旅 (02)
3083   網龍   (05)、 3105   穩懋     (01)、 3176   基亞    (06)、 3211   順達   (02)
3323   加百裕 (01)、 3324   雙鴻     (02)、 3325   旭品    (05)、 3390   旭軟   (01)
3434   哲固   (03)、 3465   祥業     (01)、 3523   迎輝    (09)、 3563   牧德   (02)
3609   東林   (02)、 3630   新鉅科   (06)、 3707   漢磊    (01)、 4114   健喬   (02)
4129   聯合   (01)、 4130   健亞     (02)、 4168   醣聯    (01)、 4171   瑞基   (04)
4303   信立   (03)、 4420   光明     (01)、 4432   銘旺實  (03)、 4433   興采   (01)
4534   慶騰   (01)、 4939   亞電     (01)、 5274   信驊    (01)、 5278   尚凡   (01)
5347   世界   (01)、 5398   慕康生醫 (01)、 5480   統盟    (01)、 6016   康和證 (01)
6111   大宇資 (03)、 6175   立敦     (01)、 6404   通訊-KY (01)、 6462   神盾   (01)
6488   環球晶 (01)、 6510   精測     (03)、 8069   元太    (01)、 8080   奧斯特 (03)
8155   博智   (02)、 8415   大國鋼   (02)、 8436   大江    (03)、 8906   花王   (03)
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