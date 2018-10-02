【華冠投顧】昨日，今日遇到川普又變成高手級的，股市真無常!!

林幸蓉 分析師

焦點個股：1515 力山、2547 日勝生、3708 上緯投控、2633 高鐵、4764 雙鍵

早盤一開盤，老師有大動作！！全國會員都知道，也都穩定的賺到！！

今天的行情屬於高手級的「應變盤」…… 進出要特別留意小心，切記勿追高！！例如……

【《八仙過海》資料中的飆股】

昨日漲停的 6552 易華電，今日一早衝高後拉回！！

風電雙雄 3708 上緯投控今日一早衝高後拉回，2208 台船漲多拉回。2633 高鐵聯五天創高，今日開高後也拉回！！

【昨日的猜謎「雙劍合璧，家和萬事興」】

4764 雙鍵昨日大漲，今日早盤也大漲 4%，衝高後也拉回！！

3003 健和興昨日大漲，今日早盤也創高後拉回！！

其他開高走低的股票比比皆是…… 如被動元件 2327 國巨、2492 華新科、2456 奇力新；矽晶圓族群 6488 環球晶及 1515 力山、8367 建新國、2547 日勝生、2379 瑞昱、6120 達運、8069 元太、4426 利勤等。

雖然昨日大盤是漂亮的攻擊盤…… 本來阿尼奇今天要趁勝追擊的！！但是大家有沒有看到今早台股開高後出現急殺？？？

昨晚受川普再度威脅大陸增課 2,670 億美元商品關稅影響，使今日亞股綠油油…… 台股開高走低，尾盤大跌 132.7 點，成交量 1,091 億；OTC 也是開高走低收最低低，成交量 234 億！！

股市無常唯一不變的，就是瞬息萬變！！阿尼奇跟幸運星一樣，無常來時也會重應變！！不會憑感覺作事…… 謀定而後動，絕對不亂槍打鳥，更不會追追追……

今天早上一開盤全國會員都知道！！老師有獲利大動作指令！！恭喜全國會員再度買賺賺 + 加減賺 + 連環賺………

全國會員請滿手獲利現金，滿心期待…… 等待「「利空化解安全後」」再繼續穩穩的賺即可！…… 歡迎免費加入幸運星 LINE 粉絲群…… 免費隨點隨聽《股市幸運星》節目……

最後祝大家明日操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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