【亞洲投顧】大盤跌破短線支撐10940點，該怎樣操作呢？

◆盤勢分析

今天大盤量增下跌，川普又來亂，大盤跌破短線支撐 10940 點，盤勢轉弱，要注意回測 10750~10880 點，明天開始先觀察量縮不破低點或拉長下影線的初步止跌訊號，盤勢不穩更要按照規劃操作，該出場一定要先出場，保護資金控制風險。龍哥從七月初就不斷提醒大家，大盤資金輪動快，不要太積極操作，多看少做，有照做的話，受傷程度就會較低，盤勢好就擴大獲利，盤勢不好就要控制風險。操作還是要找籌碼穩定而且多方格局的個股，龍哥之前提醒大家可以留意傳產中的水泥和鋼鐵和紡織，都不錯吧。台客 - 6278 台表科，創波段新高，短線獲利將近 20%，獲利放口袋；之後提醒要開始留意 PCB 族群，看看 3189 景碩，3037 欣興，2383 台光電。龍哥趁機佈局一檔還未起漲的主力股，今天還收紅，不要一直錯過行情，跟上腳步。不過大盤不穩，操作的資金比例不要太高，就是控制風險。

這陣子主力雷達的主力股還是很強勢，例如，7/31 主力雷達就選出 4953 緯軟；8/3 就選出 2379 瑞昱和 3227 原相；8/6 就選出 2027 大成鋼；1477 聚陽，早在 8/10 雷達就選出來了；8/14 主力雷達選出 6121 新普，幾乎是起漲點！看看龍哥推薦的 6278 台表科，8046 南電，3037 欣興，5371 中光電，都有創高。

今天外資多單減少 13527 口，自營商空單增加 391 口，外資選擇權偏空佈局，自營商選擇權偏空佈局，今天大盤下跌，空方籌碼大幅度增加，要注意持續回測。

【籌碼穩定的主力股】

5371 中光電，3037 欣興，3189 景碩，2383 台光電

6121 新普，3653 健策，6278 台表科，6285 啟碁

1102 亞泥，2031 新光鋼，2027 大成鋼，1477 聚陽，1402 遠東新

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10765 點開始偏多操作，防守 10940 點；空方操作者帶量跌破 10750 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估