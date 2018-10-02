義大利股債慘跌 歐元急挫 預算問題引爆歐洲最大黑天鵝

10 月 2 日，因預算赤字問題，義大利再度遭遇股債雙殺。受此拖累，德法英等股市今日全線低開。

義大利富時 MIB 指數低開 1.4%。義大利銀行股指數跌 2.8%，創下 19 個月來最低位。稍早，義大利副總理馬約表示，政府不會改變 2019 年 2.4% 的預算赤字目標，義大利預算計劃有利於增長。

歐盤早盤，義大利 10 年期公債殖利率一度漲 10 個基點至 3.401%，升至 2014 年 3 月以來最高水平。義大利 / 西班牙 10 年期公債殖利率差報 190.5 個基點，闊於過去 20 年來任一收盤水準。西班牙 / 德國 10 年期公債殖利率差約報 112 個基點，為一個月來最大。

此前，義大利下議院預算委員會負責人、疑歐派人士 Claudio Borghi 表示，如果義大利有自己的貨幣，早就解決預算問題了。Borghi 還表示，離開歐元區不在政府計劃之內。

受此影響，歐元兌日元下跌 0.6%，歐元兌瑞郎下跌 0.4% 至 1.1346，歐元兌美元下跌 0.35%。

9 月 27 日上周四下午 3 點左右，義大利政府終於圍繞 2019 年預算赤字占 GDP 目標達成共識，即赤字占 GDP 比重為 2.4%。

這一比重不僅大幅超過了歐盟為上一屆義大利政府設定的 2018 年比重 1.6% 和 2019 年比重 0.8%，也高於歐盟此前建議的 1.5%-1.7% 區間。

義大利政府需要在 10 月 15 日前提交預算草案，能否通過歐盟審批存在懸念。

但在被問到歐盟可能不同意義大利預算案一事時，義大利副總理 Salvini 說，「我們將推進這份預算案」。

在此之前，義大利預算拉鋸戰已持續了近三個月，最核心的問題是義大利聯合政府各派態度截然不同。兩位副總理對於預算態度非常激進，財長 Giovanni Tria 的論調相對溫和。華爾街見聞曾分析過，最為激進的預算計劃會大幅減稅並增加國家福利支出，將打破歐盟設定的 3% 紅線。

自從 6 月民粹主義政府組閣成功後，金融市場對此一直非常緊張，擔心為「昂貴的」競選承諾買單將大幅增加義大利負債水平。目前義大利公共債務為 2.3 兆歐元，占 GDP 的 132%，是僅次於希臘的歐盟內部第二高債務水平。

義大利不但是「太大不能倒」，對於歐洲來說還是「太大而不可救」。而不幸的是，義大利國內的政治經濟各方面目前的演進方向，都指向着一場經濟和金融危機。