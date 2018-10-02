歐股盤前─ 義大利恐成為希臘第二？歐洲 Stoxx 50 指數期貨走跌0.38%

受到義大利財政赤字計畫引發歐盟的擔憂，其公債賣壓不止，市場擔心義大利恐成為希臘第二，週二 (2 日) 歐股四大指數期貨全面走跌。

台北時間週二 (2 日) 下午 2 點 30 分左右，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.38%，暫報 3376.0；英國 FTSE 100 指數期貨走跌 0.35%，暫報 7430.8；德國 DAX 指數期貨挫跌 0.45%，暫報 12246.5，法國 CAC40 指數期貨下跌 0.33%，暫報 5470.5。

同時在匯率方面，歐元 (EUR) 兌美元 (USD) 匯率下跌 0.36%，截稿前暫報 1.1536。

截稿前，歐元兌美元下跌 0.36%。(圖：investing)

政經消息方面，美、加、墨三國的新版北美自由貿易協定 (USMCA) 已敲板定案，美國總統川普兌現其去年競選承諾，也完成其「美國優先」經貿政策的目標之一，亦帶動昨 (1) 日美股、加墨匯市大漲。

歐洲消息方面，受到義大利財政赤字計畫引發歐盟的擔憂，該國公債賣壓不止，令市場擔心義大利恐成為希臘第二，義大利副總理 Luigi Di Maio 昨指責歐盟故意發表反對言論，引發市場恐慌。

距離英國正式脫歐只剩下六個月，英國首相梅伊表示英國脫歐後將終止低技術移民並且不再優待歐盟人士自由進出英國。英國財政大臣 Philip Hammond 昨日表示，歐盟希望達成分手協議，但英國退歐的不確定性已打擊了英國經濟。

企業消息方面，英國建築材料公司 Ferguson 將公布全年財報業績。

經濟數據方面，台北時間下午 4：30 英國將公布 9 月土木業採購經理人指數；台北時間下午 5:00 歐元區將公布 8 月生產者物價指數。