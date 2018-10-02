世紀鋼50座水下基礎明年底試運轉 2020年正式生產

世紀鋼 (9958) 集團今日與哥本哈根基礎建設 (CIP) 完成 165 億元之水下基礎合約簽署，董事長賴文祥表示，跨入風電最大門檻在碼頭、技術已經克服，未來兩三最大挑戰是如何如期交貨，現規畫明年底試運轉，2019 年 50 座水下基礎正式生產。CIP 台灣區執行長侯奕凱則表示，這個月與本土風機下游零組件會有具體簽約，也呼籲台灣政府提供穩定的躉購電價，明年能維持躉購電價穩定。賴文祥表示，集團以 30 年的鋼構經驗為基礎，從 2013 年開始布局成為離岸風電水下基礎結構製造供應商，是台灣鋼構第一家取得 ISO 3834 認證的公司，現在已經積極在台北港籌設新廠房，初期規劃在 16 公頃土地上興建為水下基礎量身打造的廠房，另規劃 16 公頃的儲存區來存放水下基礎結構，廠房將在明年底完成試運轉，2019 年 50 座水下基礎正式生產。



跨入風電最大門檻在碼頭、技術，賴文祥說，碼頭已經有了台北港，技術上也和丹麥水下基礎結構最有經驗的製造商 Bladt Industries 攜手籌組世紀鈽錸特公司，資金面透過發行現金增資、可轉債也已經到位，現在資金、土地、廠房、技術都有了，未來兩三最大挑戰是如何如期交貨。總投資金額預估將分階段 50 億元，創造 300 個直接就業機會。



侯奕凱則表示，已經積極與本土風機下游零組件對談，這個月底會和本土廠商 會有具體簽約。他也強調，離岸風電開發商的前端期初成本很高，過去丹麥政府也是透過補助獎勵催生產業，之後才逐年下降，但歐洲花了十年的降價，台灣政府二個月就做到，從每度費用要價 5.8 元降至 2.4 元。台灣本土供應鏈的建立，除了靠開發商努力，也希望政府提供穩定的躉購電價，遵循歷年來的躉購電價趨勢，維持明年躉購電價穩定。