印尼盾難止瀉！貶破亞洲金融風暴以來新低

由於對新興市場資產信心持續惡化及油價飆升的衝擊，印尼盾週二 (2 日) 貶破 15000 兌 1 美元，創 20 年以來首見。

今年以來，在美國升息推動美元升值、印尼經常帳逆差膨脹戶赤字及土耳其和阿根廷金融動盪的干擾，再加上原油價格自 2016 年 2 月以來翻漲近 3 倍，更讓印尼這個石油進口國雪上加霜，使得印尼盾今年以來跌幅近 10%。

印尼盾下看至 15200

澳盛銀行駐新加坡研究主管 Khoon Goh 表示，美國升息、油價上漲、貿易逆差擴大及近期美元走強下，印尼央行恐怕很難力守印尼盾 15000 關卡，若市場情緒未能好轉，預期印尼盾將進一步走跌至 15200。

即使印尼央行五月以來宣布五次升息，並不斷進場阻貶，但周二仍貶破 15025 兌 1 美元，創下 1998 年七月亞洲金融危機以來的最低點。

10 年期公債殖利率攀升至 8.1%

在印尼盾重摔的同時，印尼 10 年期公債殖利率也面臨壓力，從 2017 年底的 6.32% 起漲，周二再攀升 9 個基點來到 8.10％；而該國主要股指今年則下跌 7％。

印尼盾貶破 15000(白線) 及 10 年期公債殖利率上漲至 8.1%。(來源：Bloomberg)

印尼央行已宣布推出自家的無本金交割遠期外匯交易（non-deliverable forward、NDF，據說可為企業持有的美元部位避險，並降低印尼盾波動。印尼政府也正採取措施提升出口、降低進口

印尼央行除了升息提高借貸成本外，還宣布推出國內無本金交割遠期外匯交易 (NDF)，希望為企業持有的美元部位避險，並降低印尼盾波動；同時也對持有數十億美元的出口商祭出獎勵措施，鼓勵他們將資金轉換為印尼盾。