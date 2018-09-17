【華冠投顧】盤後分析：短底成型 大宇資再攻漲停

劉彥良 分析師

傳川普最快今天宣布對中國 2000 億美元商品加徵關稅，而中國打算以限制出口的方式來因應，此舉將影響中國生產的蘋果手機回銷美國，也導致中港台相關供應鏈走弱，包括台股三王、舜宇光學、歌爾聲學和立訊精密全數走跌。

滬深兩市和香港都重挫 1%，台、韓股市則相對抗跌，台股開小高後震盪走低，終場小跌 39 點，成交量急凍至 890 億元。下跌量縮不影響多頭反攻行情，而且今日 5 日線開始翻揚意味短底成型，但若未來失守前低 10667 點則要重新築底。

上週五提醒投資朋友要留意底部剛轉強的遊戲族群，今天大宇資 (6111)、網龍(3083) 和昱泉 (6169) 再大漲逾半根停板。其中唯一多頭線型的大宇資，今年第四季有售股利益認列、明年有新遊戲上市後的的營運分潤金，連續兩年 EPS 都上看 15 元以上。大宇資的大戶持股比率持續增加當中，包括特定主力也吃貨數千張，股價剛開始啟動並連續拉出兩根漲停板，法說會後三家本土券商出具報告，目標價介於 146.5~180 元，後續漲勢仍然值得期待。

另外較不受美中貿易戰影響的風電和紡織族群，也是投資朋友要持續留意的對象，包括世紀鋼 (9958)、新光鋼(2031)、潤泰材(8463) 和中鋼構 (2013)，以及利勤(4426)、銘望實(4432)、興采(4433) 和東隆興(4401)。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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