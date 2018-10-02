中信投信進軍ETF首發 首檔鎖定中國新經濟概念

近年來，投信業者積極發展 ETF 基金市場，中國信託投信今 (2) 日宣布，在成立第 6 年之際，首度跨足 ETF 產品，取得 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數（MSCI China Free 50 ex A&B Shares Index）授權，首檔鎖定中國新經濟概念 ETF，擬於 10 月 16 日募集中信中國 50（00752）與中信中國 50 正 2（00753L）。

中國信託投信總經理張浴澤表示，中國信託投信自 2013 年成立至今，致力於推出具有利基優勢的投資產品，旗下產品如樂齡收益、智能運動、智慧城市等，皆為著眼大趨勢商機而發展出的主題式基金。即將推出的中信中國 50 ETF 更是中信投信跨足 ETF 的首檔作品。

張浴澤說，ETF 資產規模迅速增加，根據投信投顧公會統計，從 2013 年至今，無論是 ETF 的檔數或規模都呈現爆炸性成長。以跨國型 ETF 來看，2013 年僅有 4 檔，但到了今年 8 月，已來到了 81 檔之多；ETF 規模更是從 2013 年的新台幣 409 億元增加到 3551 億元，足足成長 8 倍，可見投資人越來越認同被動投資。

中信投信第一檔 ETF 是連結 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數的中信中國 50 ETF，篩選在香港 H 股及美國掛牌、市值前 50 大的中國企業為指數成份股，而這些以具成長力的創新科技類股居多。

中信中國 50 ETF 還是首檔中國新經濟概念 ETF，特色之一就是追蹤指數中代表新經濟的資訊科技股占比約 43%，能源、電信合計約 14%，而代表舊經濟的金融股成分不到三成，工業股成分僅 1%，為舊經濟占比最少的指數。

儘管中國市場今年的表現疲軟，但中信中國 50 ETF 的追縱指數在 2017 年累計報酬達 50%，遠優於其他中國相關的指數。

中信中國 50ETF 基金經理人葉松炫進一步表示，投資中國 ETF，不要以為只有 A 股這一選項。觀察中國 A 股指數成分股，金融 + 地產 + 能源的權重超過 70%，買 A 股指數等同重押中國傳產類股。而中信中國 50 ETF 的追蹤指數，新經濟概念股占比高，在中國以政策主導下，不僅掌握經濟結構轉換的契機，且因為指數成分股以不納入 A 股，也不受 A 股入摩的持股比重牽制。

葉松炫還提到，A 股持續破底，反觀中信中國 50 ETF 的追蹤指數已出現技術分析的反轉信號，買進時機浮現。根據歷史經驗顯示，當美國那斯達克綜合指數表現明顯超越中信中國 50 ETF 追蹤指數時，往往就是進場點。過去 3 年，共出現 2 次，一次是 2016 年 12 月，隔年 2017 年有近 50% 報酬；最近一次則是今年 9 月，掌握低檔入市良機已出現。