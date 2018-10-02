SFIX財報未達標 又一蒸發四分之一市值案例

由於線上個人造型服務的活躍用戶數量低於第 4 季度的預期，訂閱式服飾商 Stitch Fix (SFIX-US) 股價週一 (1 日) 收盤後下跌。

繼今年迄今為止的大漲後，其股價盤後下跌 20.57% 來到 35.45 美元。截至週一收盤時，Stitch Fix 的股價在 2018 年上漲了約 70% 以上，公司於去年 11 月上市。

Stitch Fix 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

雖然其季度營收低於分析師的預期，但獲利卻有所超越。Stitch Fix 最新一季財報顯示，截至 7 月 28 日的期間：

每股純益 EPS 為 0.18 美元，而一年前每股虧損 0.18 美元，高於分析師預估的每股 0.04 美元。

營收比去年同期增長 23%，達到 3.183 億美元，但低於分析師預期的 3.19 億美元。

Stitch Fix 之前預計的營收範圍應落在 3.1 億美元至 3.2 億美元之間。

據 StreetAccount 表示，Stitch Fix 的活躍客戶比一年前增長了 25%，到第 4 季度末達到 270 萬人次，但低於分析師要求的 281 萬人。

上一季度，該公司宣布將推出一款針對兒童的在線造型服務版本。該公司一直在尋找實現收入來源多元化的方法，也開始擴大其男性和大型企業業務的規模，但表示這些部門的毛利率仍低於女性部門。

展望未來，公司週一也宣布將擴展到英國，預計將在明年年底前完成。執行長 Katrina Lake 提到，公司給予客戶的獨一性服務應能使其業務拓展國外。

下一季度的營收預測落在 3.54 億美元至 3.6 億美元之間，全年的銷售額應落在 14.7 億美元至 15.3 億美元之間。分析師一直呼籲本季度的銷售額應落在 3.592 億美元，而 2019 財年的銷售額應在 14.8 億美元。

Stitch Fix 的市值約 44 億美元。