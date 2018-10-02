5G手機成本高、技術不成熟 估換機潮2021年才會啟動

三星、華為、SONY、宏達電 (2498-TW) 等智慧手機大廠多積極研發 5G 手機，搶占未來商機，DIGITIMES Research 認為，明年 5G 手機方案成本偏高、相關技術仍不成熟，相關零組件供應鏈未到位，估供給量將非常低，需求也有限，等到 5G 基礎建設逐步完備後，配合電信商補貼方案，2021 年起才會有較具規模的 5G 手機換機潮。

DIGITIMES Research 分析影響 2019 年智慧手機出貨因素指出，明年手機業者將僅配合特定電信商試點推出 5G 示範機款，供給量將非常低，由於明年全球 5G 網路建置規模與涵蓋區域將未廣布，對 5G 手機需求將十分有限。

DIGITIMES Research 表示，美、日、韓及大陸等地區的電信商預計 2019 至 2020 年推動 5G 試點及預商用，2020 至 2021 年進入規模商用，等到 5G 基礎建設逐步邁向完備，配合電信商為鼓勵用戶轉換至 5G 網路推出的補貼方案，2021 年起才會有較具規模的 5G 手機換機潮。

DIGITIMES Research 預估，在 2019 年以前，由於 5G 尚無法帶起換機潮，且 4G 類智慧型手機生態系尚未建構完善，全球智慧型手機出貨無法突破 15 億支門檻；2020 年起，全球各地電信商將陸續商轉 5G，加上新興市場用戶增購入門級智慧型手機或 4G 類智慧機 (smart feature phone) ，全球智慧型手機出貨將在 2020 年及 2023 年分別突破 15 億、17 億支。

研調機構坦言 5G 手機明年的供貨及需求都不高，但對智慧手機業者來說，面對市場激烈競爭，仍是積極投入研發，預計明年起將會有 5G 手機的上市，搶搭未來商機。