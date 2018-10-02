LINE將推5個去中心化應用程式 數位代幣LINK擴大開放至全球用戶

LINE 繼日前宣布推出獨立開發的首款數位代幣 LINK 與區塊鏈網路 LINK Chain 後，今 (2) 日宣布代幣經濟未來計畫，將推 5 種不同類別的去中心化應用程式 (dApp)，且從 10/16 起，LINE 也將於全球數位資產交易所 BITBOX 中，開始為日本以外的全球用戶提供自創的數位代幣 LINK。

LINE 表示，用戶只要註冊使用目前發表的 dApp 服務，或即將加入 LINK 生態圈中的服務，就能獲得 LINE 自行開發的數位代幣 LINK Point(日本市場) 或 LINK(日本以外市場)。此外，LINE 目前正準備推出開發者使用套件，預計 2019 年，將開放讓第三方服務商加入 LINK 生態圈。

先前 LINK 僅在日本市場推出，不過，LINE 表示，10 月 16 日起，將開始為日本以外的全球用戶提供自創的數位代幣 LINK，未來用戶透過獎勵機制獲得的 LINK，將可透過 BITBOX 與其他加密貨幣進行交換與交易。BITBOX 自今年 7 月營運以來，總交易量已名列全球前 10 名。

除針對日本以外地區開放 LINK 外，LINE 表示，將以區塊鏈網路 LINK Chain 為核心，陸續推出可使用 LINE 通用貨幣 LINK Point 的 dApp 服務，囊括 5 種不同類別的 dApp，包含預測類、問答類、產品評論類、美食評論類及地點評論類等類型。

其中，預測類的「4CAST」與知識分享平台「Wizball」的 Beta 版已於 9 月先行釋出，少部份用戶已可搶先試用體驗 LINK 生態圈。而屬於產品評論的「Pasha」、美食評論「TAPAS」與地點評論類 「STEP」，都將於今年陸續推出。