〈房產〉房仲：中和、板橋及中山區總價千萬元以下住宅 受關注度高

房市脫離恐慌期，據信義房屋 (9940-TW) 統計官網低總價宅專區瀏覽狀況，發現低總價比即時降價區的物件流覽量，高出 3 成以上，且統計今年 1-8 月雙北低總價宅網路搜尋結果，點閱前 3 名分別為中和區、板橋區與中山區，並以兩房型物件類型最受青睞。

信義房屋統計，網友在信義房屋網站瀏覽「低總價宅專區」，比瀏覽「即時降價區」的物件量高出 3 成以上；分析顯示，即使是低總價專區內的物件，民眾還會進一步挑選降價幅度大的產品，顯見現階段民眾購屋除買的滿意，還要買的划算。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，購屋消費者選擇低總價物件時，兩房型的小宅坪數小、總價低較易入手，也不致於因為房價犧牲太多生活起居的空間，是造成這類物件熱搜的主要原因。

近年自住市場蔚為主流，首購及由租轉買的族群，多考慮兩房的公寓或社區大樓，新北市中和區、板橋區 1000 萬元總價內的住宅，市場接受度很高。信義房屋中和中山店店長陳威瑜表示，中和區瀏覽量勝過台北市的主因，應是房價相對「親民」，加上捷運環狀線預計 2019 年通車，貫穿新北市中和區，將大幅提升中和的交通機能，鄰近的中和站近中和國小、漳和國中及南山中學，文教機能強，以屋齡 20 年、19-25 坪的中古屋，總價在 1000 萬元內的住宅物件最搶手。

至於板橋地區，信義房屋板橋中正店店長李原璋指出，雖然新板特區並非屬於平價區段，但周邊舊板橋站前商圈，同樣可以享受新板特區的商業機能，加上交通機能便捷，不到 1000 萬元預算還能入手約 30 坪內 2-3 房的中古公寓，相當超值，吸引大量北市上班的通勤族進駐。

台北市中山區一直都是市中心小宅的熱銷區域，信義房屋中山晴光店店長洪啟峯則說，北市中山區幅員遼闊，住宅產品多樣化，其中「晴光商圈」具中山國小站及民權西路站雙捷運優勢，生活機能良好，總價壓在 1000 萬元內的產品，屋齡約 30 年起跳，以低公設的小坪數中古公寓及中古電梯大樓為首選，大多坐落在民權西路至民族西路之間的區域都是買屋熱區。