華爾街出擊：下調多間半導體公司評級

由於半導體行業繼續受到華爾街的批判，週一 (1 日) 幾家主要晶片股票慘遭華爾街機構下調評級。

投資銀行巴克萊 Barclays 將英特爾 Intel (INTC-US) 評級從「同等權重」下調至「減持」，並將其目標價格從 53 美元降至 38 美元。

瑞穗證券將 Lam Research (LRCX-US) 和威騰電子 Western Digital (WDC-US) 的評級從「買入」下調至「中性」。該券商基於對 NAND 內存晶片價格下滑的擔憂而採取了下調評級行動。

英特爾股票週一收盤下跌 1.78% 至 46.45 美元。AMD 股價上漲 1.72% 至 31.42 美元。Lam 下跌 0.96% 至 150.24 美元。威騰下跌 0.89% 至 58.02 美元。

英特爾股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

巴克萊銀行分析師 Bla​​yne Curtis 表示，英特爾面臨「艱難前行」的道路，認為它試圖與死灰復燃的競爭對手 AMD 捍衛其在 PC 和服務器的市場份額。

英特爾目前正處理一系列問題。除了 PC 晶片的短缺、製造 10 納米規模的下一代晶片延遲、也還在尋找新的執行長。

Curtis 在給客戶的一份報告中提到，「英特爾仍然是一個非常成功的、近乎壟斷行業的企業，但由於浪費其製造領先地位，該公司現在面臨著在其終端市場近期放緩的情況下，保持市佔的高昂代價戰鬥」。

他認為，英特爾要么降低價格、要么在 PC 和服務器上損失市場份額。同時，也預測英特爾每損失 2% 的伺服器售價將對利潤造成 9% 虧損。

然而，Baird 分析師 Tristian Gerra 認為對於 AMD 的期望，可從英特爾處理器的短缺中獲得市場份額的預期被高估了。Baird 將其對 AMD (AMD-US) 的評級從「優於大盤」降至「中性」，但目標價從 8 美元提升至 20 美元。

最近一次訪問亞洲的科技公司後，瑞穗分析師 Vijay Rakesh 對 Lam 和 Western Digital 感到不滿。他認為 NAND 儲存晶片的平均銷售價格將在 2019 年第一季度以低雙位數的速度下降，並在 2019 年剩餘時間內以高單位數的速度下降。

Lam 提供製造半導體的設備。Western Digital 生產 NAND 閃存晶片。

Rakesh 對 NAND 晶片製造商美光科技 Micron (MU-US) 持積極態度，因其在 DRAM 晶片方面的業務以及 100 億美元的庫藏股回購計劃卓越，但他將「買入」評級的美光價格目標從 65 美元降至 60 美元。美光股價週一收盤為 45.15 美元。

Rakesh 在一份報告中提到，美光是「在一個貧民社區中混的較好的一位」。同時，也將其對 Lam 的價格目標從 225 美元降至 165 美元。他將威騰 Western Digital 的目標價從 100 美元降至 65 美元。