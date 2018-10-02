大麻股Tilray再起！子公司獲加拿大銷售許可證

在子公司 High Park Farms 獲得加拿大衛生部頒發的銷售許可後，加拿大大麻生產商 Tilray (TLRY-US) 週一 (1 日) 股價大漲 14.87%。

該公司發布新聞稿指出，這項銷售許可將允許 High Park Farms「依據『獲取大床醫療條例 (ACMPR)』供應和銷售成品大麻產品，以及預計在 2018 年 10 月 17 日大麻合法化後推出加拿大成人市場產品。」

週一的股價飆升是 Tilray 股票過去一陣子大幅波動中的最新一輪，該公司自 7 月首次公開募股 (IPO) 以來已經上漲了 750%。其他大麻產業企業股價同蒙其惠，透過媒體曝光和新聞稿的發布讓它們的市值增加了數十億美元。

Tilray 股價 9 月中盤中一度飆升超過 93%，達到 300 美元的高位。當天收盤價 214.06 美元，但幾天後觸底至 97.12 美元。

股市的這股「綠色熱潮」可以追溯到 8 月中旬，當時 Corona 啤酒和 Svedka 伏特加背後的飲料製造商 Constellation Brands (STZ-US) 投資 Canopy Growth (CGC-US) 40 億美元，取得這家加拿大大麻製造商 38% 的股份。Canopy Growth 股價當天飆升 22%。