天正國際9月營收1.44億元創高 全年營收估將倍增

精密設備廠天正國際 (6654-TW) 受惠被動元件設備需求持穩成長，推升單月營收 1.44 億元，續創單月新高，月增 5.48%、年增 186%；總經理萬文財表示，目前訂單看至明年第二季，預期今年全年營收可望維持倍增水準，明年則受惠半導體測試設備可望開始出貨，亦將有 2 成左右的成長。

天正國際第三季自結營收 4.04 億元，季增 24.39%；1-9 月營收 9.2 億元，年增 101%。

萬文財指出，目前被動元件測包機接單暢旺，交期由原本 3-4 個月變成 4-6 個月，部分客戶延長至 8 個月，能見度上看明年第二季，他表示，上半年電容設備的營收占比約 15%，全年將成長至 20%，預估也將帶動全年營收維持倍數的年增表現。

天正國際今年電容測包機估出貨達 100 台，電阻測包機則是 600-700 台，電感測包機約 50 台加上 LED 設備等其他機台，全年出貨上看千台，相較去年總計出貨 600 台大幅成長。

展望未來，萬文財指出，明年下半年半導體機台通過客戶認證後，可望開始出貨，由於價格較被動元件高，毛利也較佳，法人估可望推升整體營收成長 2 成左右，獲利估也將呈現雙位數成長。

萬文財推估，明年產品營收占比，電容測包機約 30-40%，電阻測包機 30%，半導體與 LED、電感設備合計約 30%。

天正國際為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股 3728 張，其中 2536 張採競價拍賣，競價拍賣從月 2 日起至 4 日止，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價為 65.22 元，每標單最低為 1 張，以價高者優先得標，並於 8 日上午 10 點開標，天正國際預計於 10 月下旬正式掛牌上櫃。