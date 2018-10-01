金斯瑞(01548-HK)：正就閰火報告不實採法律行動

金斯瑞生物科技(01548-HK)公布，就有關由閰火研究近期所刊發一份載有針對該公司指控的報告，作出駁斥及/或澄清。

該公司指出，注意到閰火於9月27日公布了針對該公司的報告，通篇充斥不實且毫無根據的指控，導致股價嚴重下跌，故公司於同日短暫停止買賣。

該公司認為，報告所載的指控及資料具誤導性、偏見、選擇性、不準確及不完整內容，以及毫無根據的指控及不負責任的揣測，嚴重損害企業形象、信譽及聲譽，並導致公司股價大幅波動。



為保障股東及該公司潛在投資者的利益，該公司正採取一切必要法律行動，並採取以下行動：就閰火在該報告中捏造或散佈虛假指控，擾亂證券交易市場導致造成嚴重後果，向中華人民共和國國家互聯網信息辦公室作出投訴；將此事件提交中華人民共和國公安機關，要求立案查處違法行為。

公安機關已於2018年9月30日正式受理並簽發書面的受案回執；已聘請律師編製提呈文件，就有關人士在該公告所描述的事項中可能涉及的市場失當行為向香港證券及期貨事務監察委員會作出檢舉；及指示律師針對閻火的失當行為評估並採取一切必要的法律行動(包括但不限於展開商業訴訟及刑事調查)。具體的法律程序未必限於香港司法管轄區，且該公司可在必要時在其他相關司法管轄區內展開法律行動。

