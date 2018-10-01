沿海家園(01124-HK)擬售滬地皮 U+A0完成後派股息

沿海家園(01124-HK)公布，9月29日，獨立第三方海睿明置業與該公司之全資附屬深圳創智信投資管理有限公司立出售協議，據此，深圳創智同意出售上海東方國際文體休閒產業城發展有限公司註冊資本的12%，預計總代價為1.1828億人民幣(相當於約1.344億港元)。

上海東方國際文體休閒產業城發展主要從事物業發展，在上海市青浦區有三塊土地，分別佔地面積約為2,096.68平方米、20,919.62平方米、117,627.70平方米，使用年限為50年的綜合類用地。

海睿明置業與深圳創智各自均同意，出售公司有權於完成前向其當時的股東分派股息。股息金額由出售公司的股東經參考出售公司的可分派溢利(約為1.95億人民幣(相當於約2.2159億港元)後釐定。於出售完成後，該集團預期將錄得出售之未經審核虧損約2376.4萬港元。董事會擬將出售之所得款項淨額用作該集團的一般營運資金，亦預期該集團將於完成前自出售公司取得約2340萬元人民幣(相當於2659萬港元)作為股息。

經考慮中國房地產市場之業務環境挑戰日益增加及前景的不明朗，董事會認為，出售將使本集團能夠以公允價值實現其在出售公司的投資，降低其經營風險，以便更有效利用資源。