〈房產〉選舉、年改負面衝擊持續發酵 惟蛋黃區打底後買氣加溫

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨今 (28) 日指出，第 3 季房市表現往往稍弱，今年上半年火力並未延續，除因市場沒有新亮點吸引買方入手外，選舉、年改等對房市產生負面的變因，即使進入下半年也正持續發酵中；但值得觀察的是，蛋黃區在打底後，下半年買氣逐漸加溫，吸引不少換屋族。

第 3 季進入尾聲，住商機構統計今年 9 月全體系交易量顯示，全台月減 8.2%，年增 1.4%，在區域表現上，台北市月減 31.2%，年減 8.5%；新北市月減 11.1%，年增 3.4%；桃園月增 4.5%，年增 11.2%；台中月減 28.3%，年增 30.6%；台南月減 17.8%，年減 1.3%；高雄月減 10.7%，年減 15.5%。

以全台交易狀況來看，今年較去年同期強，徐佳馨分析，今年上半年買方感受價格修正逐漸打底，購屋意願明顯增加，因此前幾個月都有不錯成績，不過因為話題減少，加上降價風趨緩，買方態度保守。

她指出，下半年值得一提的是，蛋黃區打底後，買氣逐漸加溫，吸引不少換屋族。此外，由於租金上揚，收益型不動產在 9 月頗有表現。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，除零星因為資金需求、或取得成本低的物件可有大幅讓利空間外，議價空間已達到極限，買方雖然期待價格修正，但是事與願違，預估若沒有話題亮點，成屋付款又不如預售屋靈活，在自用買盤為主下，交易可能很難有期待。