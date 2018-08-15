〈房產〉新北市上半年建物繼承移轉突破5000棟年增6% 居六都之冠

依內政部最新統計，今年上半年全國及六都繼承及贈與的建物移轉棟數，繼承移轉量增幅大於贈與，此外，不論在全國還是六都皆呈現上揚趨勢，年增幅最大是台南市的 9.9%，若單看移轉量則以雙北最多，新北市今年上半年就突破了 5000 棟。

反觀贈與移轉量跟去年同期相比表現持平，其中台南市年減幅 3.7% 幅度最大。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡分析，少子化與高齡化問題日趨嚴重，加上房價高產生的生活壓力，使得繼承成為晉升有殼一族的選項，加上繼承免徵土地增值稅，讓長期持有者也把繼承當作規劃選項，百年後不動產留給下一代，成為父母重要資產規劃方式。

綜觀六都的繼承及贈與量，繼承移轉量全數上升，以台南市增加 9.9% 增幅最大，其次為雙北，其中台北市年增幅達 7.1%，新北市則在上半年就累積了 5162 棟，量體為六都之冠，至於贈與移轉量，六都除了台南年減 3.7% 減幅較大外，其他五都的變化不多。

郎美囡指出，遺贈稅新制在 2017 年 5 月中旬上路，由於該案討論已久，有計畫贈與移轉者多早已布局，而繼承免土增稅、遺產淨值在 5000 萬元以下稅率還是 10%，且扣除額多，因此今年反應在繼承及贈與的數據表現大不同，至於各都的表現，仍以雙北最為突出，推估是不動產價值高，因此父母將房產留給後代的意願更高。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨則提醒，因繼承或贈與取得的不動產再移轉，其取得成本為繼承或贈與時的公告現值及房屋現值，無論新舊制在未來轉售後，交易稅壓力都不小，不過也有買方利用自用住宅重購退稅來達到節稅效果，因此要讓後代無後顧之憂，移轉前一定要預先評估，避免屆時收到稅單時措手不及。