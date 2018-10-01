就業「錢」景優於中國 台灣年輕人轉向東南亞求職

《日經亞洲評論》報導，隨著台灣年輕人高失業率與低薪影響，許多年輕人紛紛轉往中國及其他海外國家就職，截至 2017 年的 3 年之間，前往東南亞謀職的台灣人超過 5.3 萬人次。此外，隨著中美貿易戰影響，也讓在中國發展的台灣企業紛紛轉向東南亞。

根據 104 銀行資料顯示，截至 2017 年的 3 年之間，25 歲至 29 歲的台灣人在東南亞工作比例增加 62%。申請該地區職缺的人數超過 53137 人。

《日經亞洲評論》報導分析，最主要的原因在於台灣畢業生在台灣工作起薪低，加上台灣本地職缺越來越少，青年失業率連續 9 年超過 10%，今年 8 月，20-24 歲人口比例達 12.8%，但失業率達 3.9%，促使台灣年輕人出走海外就職。

此外，受中美貿易戰影響，台商企業也吹起大搬風，將產線轉移越南、印尼等地，創造了許多東南亞的就業機會。

越南和印度等經濟體的年增率約為 7%，可能成為台灣年輕人更具吸引力的目的地，台灣去年僅增長 2.8％。

許多東南亞工作的台灣年輕人表示，在東南亞工作的薪資、福利與就業前景遠勝於台灣同齡層。

越南製鞋廠工作的台灣主管 Zoe Wu 表示，在越南的收入是台灣的兩倍，2-3 年內就可以存到 3 萬美金，若她留在台北工作，可能完全不敢想像。

越南當地擔任 Nike 鞋類供應商的台灣主管 Bevin Su 表示：「如果留在台灣或去中國工作 (沒有選擇越南)，我將永遠不會有同樣的機會。」

她表示，台灣畢業生在越南的起薪目前是每月至少 3.5 萬台幣 (約 1140 美元)，試用期後可以漲到 1500 至 1600 美元之間。

除了薪資優渥外，她的雇主還提供每日三餐、住宿、清潔和洗衣等服務，以及每年 7 次免費往返台灣的機票和 55 天有薪休假。加上因為越南生活成本低，她可以輕鬆省下一半以上的工資。

台灣總統蔡英文致力於推動「新南向政策」。(圖：AFP)

行政院鄧振中政務委員表示，我們不認為年輕人才流向東南亞夥伴對台灣是一件壞事，這能夠促進台灣與東南亞國家間的商業與文化交流。如有必要，台灣政府將竭盡所能幫助台灣企業從中國回流台灣。我們也可以幫助這些企業轉向赴東南亞投資。

台灣總統蔡英文上台後致力於推動「新南向政策」，對人才外流表示歡迎，並表示這有助於年輕的台灣人獲得海外經驗與技能，但台灣立法者正在討論是否為更多來自東南亞的學生和技術勞工提供公民身份，以彌補台灣勞力人才流失。