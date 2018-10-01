面對數位挑戰與商機 NCC詹婷怡籲加強國際合作

APEC「電信暨資訊工作小組」第 58 次會議在台灣登場，今 (1) 日舉辦開幕式，NCC 主委詹婷怡在致詞時呼籲各會員經濟體加強國際合作、導入網路治理面對數位挑戰與機會。

詹婷怡指出，隨著現代化科技快速發展，對後匯流時代的政策制定與監理態度需要有新的思維，尤其是去年 APEC 領袖會議採認「網路經濟特別指導小組（AHSGIE)」所研提的「APEC 網路及數位經濟路徑圖 (APEC Internet and Digital Economy Roadmap)」，各會員經濟體及國際社會更應特別加強國際合作、並導入網路治理的概念，才能成功面對數位轉換所造成的挑戰並創造數位機會。

詹婷怡表示，近年來科技的快速變化，對傳統電信業者帶來不小的挑戰與機會，便捷、全球互通的網路近用，已成為現代人生活中不可或缺的一環，這次會議聚焦議題從傳統電信跨越到數位經濟的各類創新應用，包含智慧城市、數位政府、防救災物聯網（IoT）應用、數位素養等新興議題。



詹婷怡特別提出，這些當前所面臨的數位挑戰都是跨領域、跨部會的議題，因此國際交流與各利益關係人的合作就顯得更加重要，這也是這次主辦這項會議的積極意義。

她表示，目前「電信暨資訊工作小組」的主席由交通郵電司副司長林茂雄擔任，這是自 1991 年參加 APEC 「電信暨資訊工作小組」以來，由國人出任這個工作小組以來擔任的最高職務。

林茂雄表示，因應現今科技快速變動的環境，建議各經濟體政策研擬參考 3 個原則，建議各經濟體對任何有益的新興科技或服務應保持開放態度，才能及時調整監理法規和創造有利發展環境；他強調，APEC 各經濟體必須快速發現新興科技所造成的威脅，才能及時回應人民的需求。

林茂雄認為，APEC 應促進數位包容，讓每個人都可以公平地享受資通訊技術（ICT）發展帶來的效益，非常期待可以在這次的會議中完成 TELWG 策略行動計畫 2016-2020 期中檢討，並完成 APEC 保障數位安全架構草案（APEC Framework for Securing the Digital Economy）。

NCC 強調，台灣自 1991 年加入 APEC TELWG 成為正式會員後，就積極參與相關活動，強化與國際同儕機構之互動與交流，繼 1996 年、2003 年、2010 年分別主辦 TEL14、TEL28 及 TEL41 會議後，睽違 8 年後再度爭取到會議主辦權。

APEC TEL58 由 NCC 代表台灣主辦，9 月 30 日至 10 月 5 日在台北舉行，共有來自 APEC 19 個會員經濟體約 340 人與會；在今日的大會中，台灣代表團將進行國情報告，針對通訊市場概況、監理政策、ICT 發展、資安措施與數位經濟推動等面向與各經濟體分享，展現台灣以資通訊技術擴展務實外交的軟實力。

這次會議除 NCC 將主導 3 場圓桌會議外，各政府、學術單位及產業界也積極參與其他經濟體主辦的研討會，國發會將分享政府區塊鏈應用實例；行政院科技會報則將在「數位經濟發展：策略與量測研討會」中分享以人工智慧（AI）推動數位經濟發展的策略；國家災害防救科技中心也與各經濟體一同探討如何將 IoT 應用於地震及水災監測系統。此外，包含中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW) 等業界也派員出席。