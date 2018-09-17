新日光超越友達 成上半年台灣太陽能模組出貨量冠軍

研調機構集邦科技旗下 EnergyTrend 最新發布「台灣地區電站項目整合報告」，其中指出，今年上半年新日光 (3576-TW) 超越友達 (2409-TW)，成為台灣太陽能模組出貨量冠軍，明年則在今年產業環境有所變化下，後續市場動態仍須觀察。

從國內模組市場來看，據 EnergyTrend 數據指出，今年上半年新日光超越友達，成為台灣模組出貨量冠軍，2 家業者均在可融資性與品牌聲譽上佔有優勢，獲得國際知名單位認可。

展望明年市況，EnergyTrend 指出，新日光、昱晶 (3514-TW)、昇陽科 (3561-TW) 等 3 家公司將在 10 月合併為聯合再生能源公司，加上元晶 (6443-TW) 在台灣屏東擴廠，今年 4 月剛成立的台灣太陽能模組製造公司 (TSMMC) 加入戰局，市場變化值得關注。

此外，「Energy Taiwan 2018 台灣國際智慧能源週」將於周三 (19 日) 開跑，吸引國內外超過 160 家廠商參與，將於 10 月 1 日合併的聯合再生能源，首度以合併後形式對外亮相，展出其通過德國 TUV 認證的榮耀雙玻雙面發電太陽光電高效模組。

綠能科技將以輕量化太陽能模組為主軸，搭配新一代黑硅晶片與輕量化半切模組，規劃展出包括太陽能屋頂、人行步道與太陽能機車充電站之三合一生活系列；太極能源則將展出可安裝於曲面、非平面等設備或交通工具及建築的可撓式太陽能板。