智慧手機擁有率近飽和 穿戴式裝置持續成長

根據皮尤研究中心 (Pew Research Center) 關於美國地區網路和社交媒體使用率以及設備擁有率的報告顯示，今年的數據與 2016 年時的研究相似，使用率和擁有率皆持平，並且在某些類別中，比率有所下降。

在調查中顯示，目前美國地區成人擁有寬頻網路服務的比例為 65%，低於 2015 年夏季的 67%。就筆記型電腦或桌機的擁有率來看，目前的只有 73% 的比率，低於 2016 年的 78%。另一方面，在 19 至 49 歲的人群中，手機擁有率為 99%，市場接近飽和，而有 97% 的大學畢業生至少擁有一支手機。

據報告表示，造成增長放緩的原因，可能是部分人口在使用科技產品上已達到接近飽和的水平。簡而言之，在某些情況下，非用戶的群體只剩下一點點。舉例來說，有十分之九或更多的 50 歲以下的成年人，會上網或是擁有智慧手機，而在高收入家庭中，擁有筆記型電腦或桌機的比例也接近飽和。

基礎科技使用率接近飽和 (圖: 9to5Mac)

而在剩下的非用戶中，有許多是遭遇了實質且多方面的障礙。在一些案例中，有 43% 的非寬頻用戶表示，財務是他們考慮的因素之一。而有六分之一的農村地區民眾表示，高速網路無法連接到該地區是一大問題，顯示出基礎網路的架設可能是影響擁有比率的重要因素之一。

另一方面，研究報告也指出，可穿戴裝置的數量持續成長，數位語音助理也同樣成長。據統計，有 46% 的美國人會在他們的智慧手機或是智慧設備中使用數位語音助理，物聯網 (IoT) 發展的趨勢似乎更加顯著。

對於蘋果 (AAPL-US) 來說，這種手機擁有率接近飽和的狀態，是該公司將注意力轉向 Apple Watch 以及其他不斷成長的服務類產品的原因之一。 雖然來自 IDC 的數據顯示，蘋果有能力應對部分 PC 產業增長放緩所帶來的影響，但是就最近幾季而言，iPhone 的銷售量已大幅放緩，而平均售價上升。