Apple Watch會成為蘋果生態體系新入口嗎？

Apple Watch 正在健康領域創新的道路上奮勇向前。

CNBC 主持人 Jim Cramer 周四表示，Apple Watch 新健康功能的目標客戶為年長者，可能將成為該公司打開更大客戶群的關鍵，成為開啟蘋果生態系統的新入口。

早在 2015 年 3 月，蘋果首席執行官蒂姆 · 庫克 (Tim Cook) 曾在採訪中告訴 Cramer，健康可能是蘋果設備下一個「最大」的研究領域。

庫克當時表示，多年來，人們只能靠別人來判斷自己的健康狀況。而現在，蘋果手錶賦予了人們管理和跟蹤自己健康狀況的能力。

在周三的新品發布會上，新版 Apple Watch 發布後，蘋果股價跌幅由發布會前的 1% 以上一度收窄至 0.5% 左右，在介紹心電圖功能後，股價一度轉漲。

心電圖功能：不僅為健康，還是「橋樑」

在周三舉行的蘋果新品發布會上，蘋果 COO Jeff Williams 介紹道，Apple Watch Series 4 搭載自定義設計晶片，其運行速度將提高兩倍。其搭載的新型晶片能察覺到使用者的摔倒，並啟動應急電話。此外，它具備偵測心房顫動（AFIB）的功能，能感應到心臟跳動頻率；將允許用戶錄製心電圖。蘋果在醫療健康領域的使命就是讓病人可以直接獲得健康資訊。

Williams 稱，Apple Watch 系列 4 已經獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）批准。Apple Watch 心律不齊功能和心電圖（ECG）功能將於今年稍晚提供給美國用戶。它是首款直接面向消費者的 ECG 非處方產品。

FDA 局長 Scott Gottlieb 在一份聲明中表示，在蘋果對這些軟體產品進行開發和測試的過程中，FDA 與他們展開了密切合作，心電圖功能可以幫助數百萬用戶更快地發現健康問題。

蘋果的此項革新甚至讓當時下跌的蘋果股價轉跌為漲，可見投資者對於這項新技術的看好。

Cramer 評價道，Apple Watch 將成為蘋果生態系統的入口，當人們擁有了手錶之後，就不得不購買手機與之搭配使用。這就使得設備之間產生關聯，而不僅僅只買一樣設備就結束了。

例如，手錶可實時監測老人們的身體狀況，並將數據反饋給家人及醫生，這樣就使得蘋果設備的關聯性更加緊密。

全力進軍健康產業

近年來，蘋果一直致力於健康相關的項目。

該公司有一個秘密的健康實驗室，它收集的健康數據比任何其他醫療機構都要多。像 Research Kit 和 Care Kit 系統已經對醫療保健和醫療研究行業產生了革命性的影響。

此外，蘋果還進行了一些小型收購，包括一家名為 Gliimpse 的醫療記錄技術創業公司，幫助用戶匯總並訪問他們的健康資訊。

今年 2 月，蘋果公司宣布成立了自己的第一家健康診所。目前只侷限於蘋果員工和他們的家人，蘋果希望通過這個診所與旗下的設備、服務和開發者級別的系統結合起來。

周五，據 CNBC 報導，蘋果為其醫療團隊聘請了一名新高管——M. Osman Akhtar，他是明尼蘇達州一家非營利醫院網路首席營運官。在過去的三個月里，蘋果公司的診所增加了 40 多名員工，包括護士、醫生和護理領航員。Akhtar 是加入該團隊的最資深的新員工。

市場研究公司 CB Insight 健康分析師 Nikhil Krishnan 說道，蘋果正在內部測試自主診所，這意味著它們希望與員工一起測試這個模型，反覆迭代，最終將該產品應用於更多的客戶。