〈鉅亨看世界〉實體零售的科技顛覆

亞馬遜 (AMZN-US) 將新科技與知識運用於零售產業帶來高效電子商務業務，並為零售業開拓出新的道路。零售軟體供應商 Blue Yonder 的執行長 Uwe Weiss 認為，傳統的實體零售商必須加快採用先進科技，為客戶提供最佳的購物體驗，從而保持品牌忠誠度，並持續在競爭日益激烈的市場中蓬勃發展。

自 2017 年亞馬遜以 137 億美元收購 Whole Foods 以來，高級超市已徹底改變，市場吸引力變得更加廣闊。亞馬遜將實體商店的元素加入到亞馬遜的線上零售業務，這樣的破壞式創新顛覆了傳統的實體零售，並引領了未來的消費體驗。

Uwe 認為，雖然傳統的實體零售商已經認知到需要與像亞馬遜這樣的破壞者進行競爭，但卻很少採用最佳解決方案與流程。那些採用更靈活、反應迅速且以數據為中心方法的零售商將更能夠提供顧客創新服務，並在不斷變化的零售市場中取得成功。

根據 JDA 對全球消費者調查顯示，目前實體商店仍有明顯的需求。調查發現，有 50% 的英國購物者更喜歡店內體驗。然而，顯而易見的是，儘管消費者可能並不期望傳統實體零售商能夠如同亞馬遜依樣採最新科技，仍希望能夠更流暢且正確的提供零售消費的體驗。根據研究，接近一半 (47%) 的英國消費者認為購物體驗最重要的方面是產品的提供。

Uwe 表示:「雖然消費者的購物習慣比以往任何時候都更難以預測，但零售商可以獲得大量數據，包括過去的銷售模式和客戶流量，以及一些外部訊息，如天氣和公眾假期。通過利用人工智慧 (AI) 等技術來了解和分析這些數據，可以從中獲取可操作的見解和價值，並幫助零售商更好地了解消費者需求和購買偏好，從而提供最佳的客戶體驗。」

有別於傳統的歷史分析，先進的人工智慧和機器人學習解決方案可以更精準地提供市場洞察力與消費者偏好，以實時數據為零售商提供更好的補貨和定價決策，自動化的流程同時也能消除人工帶來的成本，使零售商能夠投入更多資源來改善客戶體驗。

Uwe 說道:「傳統零售商需要將自己視為顛覆者，擺脫他們已經使用了數十年的過時流程，並尋找新技術來改變他們的業務。」他認為，如果傳統零售商要與亞馬遜等電子商務巨頭競爭，需要從根本上調整他們的科技和數據方法。數據將是零售最重要的武器與資產之一，同時也是能夠與客戶建立更好關係、優化供應鏈和訂價以及與電商對手競爭的關鍵。