〈SONY攻旗艦機〉加入高階機戰場 新機瞄準10月安卓機銷售冠軍

鉅亨網記者楊伶雯 台北 2018年10月1號17點37分

蘋果 iPhoneXS/XSMax/XR 分兩波上市，非蘋陣營密切關注但也不怯戰，Sony Xperia XZ3 今 (1) 日舉辦台灣上市前發表會，加入第 4 季高階旗艦機戰場，Sony Mobile 總經理林志遠強調，看好新機銷售表現，目標要拿下 10 月 Android 高階手機冠軍。

林志遠指出，電信業 499 元低價吃到飽衝擊智慧手機銷售，但經過幾個月時間，已慢慢在回溫，今年 9 月多少還是受低資費影響，預估 10 月表現會好一點。

他表示，受低資費及智慧手機市場持續低迷影響，台灣的市場結構已出現改變，通路銷量正在增加中，整體市場「機卡分離」情況越來越明顯，即使 10 月狀況估將比 9 月好一點，但也「也好不到哪去」。

林志遠坦言，電信業希望透過旗艦機上市銷售，帶動 999 元以上的資費的增加，但目前拉抬表現不如預期，高階智慧手機銷售比重增加中，但電商銷量也出現成長，百貨公司手機專櫃也賣的很好。

林志遠分析，台灣去年整體智慧手銷量約 800 萬支，預估今年將比去年減少超過 10%，各個價格帶的機型都出現衰退，SONY 主力鎖定中高階產品，以獲利為主。

林志遠說，Sony Xperia XZ3 已展開預購，預計下周到貨，以台灣目前預購狀況來在，酒紅機款的預購表現最好，其次是綠色，台灣對特殊色的接受度較高，Xperia XZ3 目前在全球其他市場還沒開賣，日本預計將會比台灣晚一點，香港則預計在下周開賣。