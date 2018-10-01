擺脫SEC後 馬斯克將面對特斯拉獲利關鍵數字：Model 3產銷數據

美國證券交易委員會 (SEC) 不再是馬斯克 (Elon Musk) 的背後靈。現在他和特斯拉 (TSLA-US) 必須重新面對另一個煩人的問題：製造和銷售汽車。

特斯拉將於週二 (2 日) 提交關鍵生產報告，向投資人展示該公司是否能夠維持並超越其長期承諾的每周生產 5000 輛 Model 3 的目標。

該報告將對確定特斯拉是否能夠履行馬斯克在第 3 和第 4 季實現獲利的承諾極具重要性。

自上市以來，特斯拉僅出現過 2 季獲利。它今年第 2 季發布史上最大虧損，但它宣布在 6 月的最後一週 Model 3 產量達到 5000 輛的目標。

但這似乎是很久以前的事了。馬斯克 8 月初的推文讓他陷入與 SEC 間的法律爭端，SEC 上週以誤導投資人為由起訴馬斯克。雙方在週六達成和解協議，馬斯克同意未來 3 年不擔任董事長職務，他和特斯拉各自同意支付 2000 萬美元的罰款。但馬斯克既沒有承認也沒有否認和解下的不法行為。

SEC 可能繼續緊盯著身，但特斯拉仍然有一些嚴重的問題待解。根據高盛的說法，今年和明年共有 27 億美元的特斯拉債務到期。

這就是生產和獲利目標如此重要的原因之一：特斯拉需要現金來償還所有債務。

市場也反映了投資人的擔憂。特斯拉債券在 2025 年 8 月到期，週五交易價格為 84.5 美分，接近歷史低點。在那條決定性的推文發布後幾個小時內直到現在，特斯拉股價已經從高點下跌了 31%。

由於馬斯克未來的不確定性被消除，該股週一可能出現反彈。但華爾街仍然需要別的東西來佐證：生產數字。