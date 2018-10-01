重磅！馬雲已放棄阿里巴巴實體所有權

外電報導，中國電商巨擘阿里巴巴 (BABA-US) 的董事局主席馬雲，日前已悄悄放棄阿里巴巴集團主要法律實體的所有權，象徵性交出該公司的控制權。

馬雲於 19 年前創建阿里巴巴，他於 9 月 10 日時宣布，明年將卸任該公司董事局主席。不僅如此，據外媒消息指出，馬雲已不再是阿里巴巴的可變權益實體 (Variable Interest Entity，VIE) 擁有者之一。

阿里巴巴證實此項變更，並已在 7 月時告知美國證券交易委員會 (SEC)，公司表示希望能藉此減少馬雲的行政負擔。馬雲仍是阿里巴巴的股東並為 36 位合夥人之一，擁有提名董事會多數成員的權力，但馬雲放棄 VIE 擁有權，代表著他不再擁有重要的控制權。

中國法律禁止或限制外資投資相關高敏感產業，海外上市的多數中國公司，因此特過 VIE 這種變通的運營模式，尋求海外資金。阿里巴巴於紐約註冊上市，而美國上市的實體透過協議方式控制中國境內業務實體，中國境內公司被認定一個可變利益實體 (VIE)，並允許境外公司取得中國業務的收入和利潤。

在此情況下，阿里巴巴的海外股東，並不直接擁有該公司，而是擁有阿里巴巴控股公司的股份。

Hayberry 全球基金的投資分析師 Delian Entche 指出，馬雲為阿里巴巴的大股東，並在經濟層面與其他股東有相同目標，而他放棄掌控 VIE 對於阿里巴巴的投資者而言，不一定是件好消息，因為未來 VIE 掌控者與股東，可能存在不對稱的利益一致性。

阿里巴巴本月向美國證券交易委員會提交的 20-F 申報文件顯示，VIE 重組的細節內容，此外，控制權已從馬雲和聯合創始人謝世煌，移轉給 5 名未透露姓名的新所有人。

阿里巴巴聲稱，此項控制權轉移是為了降低「關鍵人物風險」，避免主要資產被少部分人士掌控。阿里巴巴控股公司股價 28 日走跌近 1%，收於每股 164.76 美元。