盤前財經大事搶先讀2018年10月1日

今日操盤前瞻

台灣 9 月採購經理人指數

美國 9 月 ISM 製造業指數

日本央行 Q3 短觀報告

十一假期陸、港股市休市

法說會：信大

股臨會：昭輝

新股掛牌：永崴投控

終止掛牌：元富證、光燿科、昱晶、昇陽光電、勁永、崴強

英特爾 10 奈米有新進展 Q4 入門筆電恐仍持續缺貨

英特爾對外表示，10 奈米生產已有重要進展，產能將持續提高，不過，外界認為，這將導致現有的 14 奈米 CPU 供貨持續吃緊，今年底消費旺季供貨入門款筆電將先面臨缺貨問題，明年筆電出貨量將出現正成長，不過對廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 等台廠供應鏈而言，未必全是好消息。閱讀全文...

馬斯克付罰款和解、辭特斯拉董座 SEC：符合投資人最佳利益

美國證券交易委員會 (SEC) 控告特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克涉嫌證券詐欺一案，出現轉折，馬斯克同意與 SEC 和解，支付罰款並辭去特斯拉董事長職務；對此，SEC 主席 Jay Clayton 表示，該結果「符合市場與投資人的最佳利益」。閱讀全文...

〈台股風向球〉光輝 10 月選舉行情蓄勢發 停泊金融的資金走向成關鍵

台股上周五 (28 日) 終場成功守住「萬一」關卡上，以 11006.34 點作收，顯示市場信心正緩步升溫，進入光輝 10 月後，選舉行情仍有望升溫，惟多方有守空頭卻也伺機而動，第 4 季行情一開始可望由金融股撐住市場信心，藉此為個股提供表現舞台，本周觀察重點在於停泊在非電的資金是否逐漸轉向電子，並由電子發動新一波上攻力道，否則仍將是個股此消彼漲的盤整盤。閱讀全文...

〈Q4 投資策略〉全球多頭可望續航 股優於債 美股將當先鋒

走過第三季，全球股市震盪加劇但仍盤堅格局，主要影響因素仍為中美貿易戰帶來的情緒干擾，展望第四季，市場干擾因素仍未化解，中美貿易磋商於美國 11 月份期中選舉前談和機率低，市場期待 11 月中旬 APEC 會議，川習會可望使貿易戰僵局出現轉圜機會，因此，法多人看好第四季全球多頭可望續航，股票仍是相對報酬較佳的資產，美國仍是最看好的市場。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉慎防空頭最狠一招？？

企業之間的股價，為何會因為總經濟背景、實力、與發展循環方向不同；產業差異與企業之間競爭力也有所不同，因此很難掌握其長期發展。股價評估運用「市價淨值比」、或是「本益比」等去評價的機遇也不同。如果再從台股集中與未上市櫃買市場，則又發現同樣是小型股，但是「規模效應」(Size Effect) 也不同。閱讀全文...



