〈台股風向球〉光輝10月選舉行情蓄勢發 停泊金融的資金走向成關鍵

台股上周五 (28 日) 終場成功守住「萬一」關卡上，以 11006.34 點作收，顯示市場信心正緩步升溫，進入光輝 10 月後，選舉行情仍有望升溫，惟多方有守空頭卻也伺機而動，第 4 季行情一開始可望由金融股撐住市場信心，藉此為個股提供表現舞台，本周觀察重點在於停泊在非電的資金是否逐漸轉向電子，並由電子發動新一波上攻力道，否則仍將是個股此消彼漲的盤整盤。

加權指數上周五盤中由紅翻黑，不過，最後一盤湧進 168 億的買盤，收斂跌幅 23 點，終場成功穩住「萬一」關卡上以 11006.34 點作收，儘管月線仍收黑，但周線已連 2 紅，護盤力道不弱，法人分析，在尚未見到明確接棒的趨勢股前，可密切注意第 4 季的開始外資和投信介入買超的部位，有望成為引領下一波短線行情的領頭羊

從籌碼面來看，外資現貨維持連續第 8 天買超， 但上周五金額減少至 25.76 億元，同時，期貨淨多單則減碼 5366 口至 31973 口，顯示外資採居高思危，預料短線上檔空間恐還是有限。

外資上周買超前 10 大多集中在金控股和部分大型權值股，以開發金買超最大多逾 7.9 萬張，其次分別為中信金近 5.8 萬張、兆豐金 5.6 萬張、中鋼 4.8 萬張、元大台灣 50 和富邦金逾 4 萬張，永豐金逾 3 萬張、富邦上証正 2 近 3.3 萬張、台積電和台苯逾 2.5 萬張。

反觀外資上周賣超狀況，以元大台灣 50 反 1 遭賣最多高達 4 萬張，其次分別為旺宏、富邦 VIX、和碩、華通、國泰 20 年美債、合晶、華航、南電和南亞科，多以電子股為主。

而投信上周買超大多也是金控族群，而對於電子股，則未見明顯建立部位，只能說以個股表態，法人分析，台股處在高檔但外在不確定因素大的狀況下，使資金仍停泊在非電的避風港。

分析師認為，目前不是太明顯的多頭行情，盤勢變化劇烈，關鍵仍看月線附近的均線糾結區能否守住，所幸近 2 個交易日來新台幣反而強升，擺脫過去 2 個月的走弱態勢，代表資金暫無匯出的疑慮。

另一方面，分析師也提醒，過熱題材都不宜再多加著墨，還是仍不排除大盤有快速回測的可能，宜採短進短出的操作策略。