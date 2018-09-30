英特爾10奈米有新進展 Q4入門筆電恐仍持續缺貨

英特爾對外表示，10 奈米生產已有重要進展，產能將持續提高，不過，外界認為，這將導致現有的 14 奈米 CPU 供貨持續吃緊，今年底消費旺季供貨入門款筆電將先面臨缺貨問題，明年筆電出貨量將出現正成長，不過對廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 等台廠供應鏈而言，未必全是好消息。

英特爾對外示警，入門處理器供應短缺問題將會繼續，因為主要產能將專注在 10 奈米晶片，據了解，這波 CPU 缺貨，其實是來自各大品牌廠對今年筆電需求量的預估過低，導致英特爾調配產能時出現問題。

研調公司 Gartner 也指出，今年第 2 季筆電出貨成長，為英特爾帶來了壓力，14 奈米晶片的生產不足，導致 CPU 供應短缺，價格上漲。

英特爾代理執行長 Bob Swan 表示，10 奈米生產方面已經有重要進展，產量正在提高，2019 年將持續批量生產。

然而，Bob Swan 指出，英特爾將優先考量為高性能市場提供服務，供需不會有任何問題。但這同時意味著，在今年底的消費旺季，CPU 的短缺將從入門款的筆電開始。

國內筆電代工廠如緯創 (3231-TW) ，已經將第 3 季出貨量由雙位數修正為 5%，仁寶日前同樣下修筆電出貨量為季增 5%。雖然研調機構 Canalys 預估，2019 年 PC 出貨量將重現正成長，不過仁寶總經理翁宗斌日前證實，這股缺貨潮將延續到 2019 年下半年。