油價再次走高！市場熱議能否再重回100美元里程碑

國際油價再次走高，正促使市場熱議自 2015 年崩盤以來的原油價格，是否能再次達到每桶 100 美元。

在全球政治動蕩的情況下，如委內瑞拉及利比亞等、產量未大幅提升、美國對伊朗於 11 月份的經濟制裁等，作為全球油價基準的布蘭特原油在第 3 季度上漲約 4.1% 至每桶 82.72 美元，為近 4 年來的最高水平。布蘭特原油連續第 5 個季度上漲也是自 2008 年以來最長的一次。

最近原油輸出國組織 OPEC 及其盟國決定保持產量穩定，也加強了市場情緒。分析師表示，此舉使投資者相信伊朗原油從市場上撤走，導致目前為止，布蘭特原油價格今年上漲了約 24%，美國 WTI 上漲了約 21%。

WTI 油價日線走勢圖

巴克萊 Barclays 能源商品研究主管 Michael Cohen 表示，像這樣的地緣政治風險背景會助看漲的市場情緒。

油價反彈的進一步支撐是投資者對美國強勁經濟將繼續保持燃油消耗接近創紀錄水平的信心。同時，截至 9 月份的洲際交易所 ICE 數據顯示，布蘭特原油價格在明年 1 月份達到 100 美元的買權部位，在過去一週增加了 62% 以上。

一些分析師估計，伊朗每天大約 250 萬桶的石油出口量將降至每日約 100 萬桶，將從 2018 年第 4 季開始讓全球供需出現負供應現象，而 2019 年也有可能出現供不應求的狀態。

對此，美國總統川普也於週末和沙國國王電話通話，討論油價事宜。

在今年早些時候接近每加侖 3 美元之後，美國汽油平均價格基本保持穩定，但也是自 2014 年 以來的最高水平。

如果汽油價格上漲，一些分析師認為川普政府可能會受到政治影響。