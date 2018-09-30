聯合再生能源明正式掛牌成軍 轉型揮別太陽能慘業

由新日光 (3576-TW)、昱晶與昇陽科合併組成的聯合再生能源公司，將於明日、也就是 10/1 正式合併，三合一後將從電池製造轉為系統為主的公司，初期盼能擴大模組系統端的獲利，以彌補電池事業的損失，走出過往備胎式的代工模式後，轉型迎向太陽能產業的 5 兆元產值，目標為明年底單月損平，2020 年獲利。

今年 6 月以來，受到中國六一新政影響，太陽能產業再度陷入一片慘澹，台廠紛紛減產或縮減人力編制因應，不過，新日光、昱晶與昇陽科積極進行策略轉型，使第 2 季虧損幅度較首季縮減 31.3%，也較去年同期大幅縮減 19.2%，顯現初步轉型成效。

在電池業務部分，目前聯合再生能源擁有的 PERC 技術已達尖端水平，以 290W 的多晶電池超越市場平均水準的 270W 至 275W，也朝 HJT 異質結電池的高端技術生產前進；模組部分，將發展自己的模組品牌，包括透過針對台灣嚴苛氣候環境研發的雙玻雙面電池、抗風抗鹽害的 310W 高端 PERC 產品，善用台灣技術優勢，做出差異化以提升核心競爭力。

系統開發部分，目前聯合再生能源旗下已併網的發電容量達 500MW(百萬瓦)，規劃中的系統案場量逾 1GW(十億瓦)，已在台灣、日本、美國、歐洲建立系統開發團隊，並持續與國內外大型基金、壽險公司及投資人洽談電廠合作，也與其他壽險公司籌畫下一個 YieldCo，預計今年底前完成設立，以持續供應充足的資金建置新電站。

雖然太陽能產業在市況慘澹下，經常被外界譽為「慘業」，但新日光董事長、也就是聯合再生能源董事長洪傳獻，近來在公開場合不斷強調，太陽能每年全球裝置量都在成長，並非「慘業」，在台灣會變成慘業，是營運模式不對所導致。

洪傳獻並呼籲，台廠應朝向太陽能系統整體供應鏈裡，更有獲利空間的領域發展，聯合再生率先整合 3 家公司轉型，也盼其他同業能一同朝轉型方向前進。聯合再生能源將於明日正式掛牌 ，政府私募基金可望於 10 月中旬到位，並在 11 月底的股東臨時會選任新董事。