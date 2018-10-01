[表一2]台灣店頭市場公告注意交易資訊

09月28日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 --------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 09/28 迎輝、信驊、大國鋼 09/27 迎輝、東林、統盟、大宇資、大國鋼 09/26 迎輝、東林、大宇資 09/25 迎輝、瑞基、慶騰、亞電 09/21 光洋科、網龍、迎輝、瑞基、通訊-KY、元太 09/20 網龍、奧斯特、大江 09/19 網龍、瑞基、精測、奧斯特、大江 09/18 訊聯、網龍、瑞基、光明、銘旺實、大宇資、精測、奧斯特、大江 09/17 網龍、基亞、迎輝、銘旺實、興采 09/14 基亞、迎輝、新鉅科、銘旺實、康和證、立敦 09/13 穩懋、基亞、旭品、哲固、神盾、環球晶、精測 09/12 訊聯、基亞、旭品、迎輝、牧德、新鉅科、漢磊、聯合、健亞、醣聯、尚凡、博智 09/11 訊聯、燦星旅、基亞、順達、旭品、哲固、迎輝、牧德、健喬、信立、世界 09/10 訊聯、燦星旅、基亞、雙鴻、旭品、旭軟、健喬、健亞、信立、博智 09/07 訊聯、順達、加百裕、旭品、哲固、新鉅科 09/06 無資料 09/05 寶利徠、祥業、新鉅科、花王 09/04 寶利徠、新鉅科、花王 09/03 雙鴻、新鉅科、信立、慕康生醫、花王 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 09月份累計次休市：01、02、08、09、15、16、22、23、24、29、30 代號 名稱 次數 注意交易日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1784 訊聯 05 07、10、11、12、18 1785 光洋科 01 21 1813 寶利徠 02 04、05 2719 燦星旅 02 10、11 3083 網龍 05 17、18、19、20、21 3105 穩懋 01 13 3176 基亞 06 10、11、12、13、14、17 3211 順達 02 07、11 3323 加百裕 01 07 3324 雙鴻 02 03、10 3325 旭品 05 07、10、11、12、13 3390 旭軟 01 10 3434 哲固 03 07、11、13 3465 祥業 01 05 3523 迎輝 09 11、12、14、17、21、25、26、27、28 3563 牧德 02 11、12 3609 東林 02 26、27 3630 新鉅科 06 03、04、05、07、12、14 3707 漢磊 01 12 4114 健喬 02 10 4129 聯合 01 12 4130 健亞 02 10、12 4168 醣聯 01 12 4171 瑞基 04 18、19、21、25 4303 信立 03 03、10、11 4420 光明 01 18 4432 銘旺實 03 14、17、18 4433 興采 01 17 4534 慶騰 01 25 4939 亞電 01 25 5274 信驊 01 28 5278 尚凡 01 12 5347 世界 01 11 5398 慕康生醫 01 03 5480 統盟 01 27 6016 康和證 01 14 6111 大宇資 03 18、26、27 6175 立敦 01 14 6404 通訊-KY 01 21 6462 神盾 01 13 6488 環球晶 01 13 6510 精測 03 13、18、19 8069 元太 01 21 8080 奧斯特 03 18、19、20 8155 博智 02 10、12 8415 大國鋼 02 27、28 8436 大江 03 18、19、20 8906 花王 03 03、04、05 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 107 附記：08月份注意股票及次數 1815 富喬 (02)、 3078 僑威 (02)、 3086 華義 (01)、 3088 艾訊 (01) 3284 太普高 (01)、 3465 祥業 (01)、 3520 振維 (03)、 3563 牧德 (01) 3630 新鉅科 (01)、 4114 健喬 (01)、 4147 中裕 (01)、 4183 福永生技 (01) 4198 環瑞醫 (01)、 4303 信立 (02)、 4432 銘旺實 (04)、 4433 興采 (03) 4609 唐鋒 (02)、 4754 國碳科 (01)、 4909 新復興 (01)、 4953 緯軟 (01) 5291 邑昇 (03)、 5310 天剛 (07)、 5321 友銓 (05)、 5345 天揚 (01) 5439 高技 (05)、 5480 統盟 (05)、 5483 中美晶 (01)、 6114 久威 (02) 6150 撼訊 (05)、 6174 安碁 (01)、 6180 橘子 (01)、 6240 松崗 (08) 6264 富裔 (01)、 6279 胡連 (02)、 6290 良維 (02)、 6488 環球晶 (01) 6510 精測 (08)、 8042 金山電 (01)、 8092 建暐 (01)、 8406 金可-KY (02) 8421 旭源 (01)、 8436 大江 (01)、 8489 3貝德 (01)、 8906 花王 (06)