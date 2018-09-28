義大利再現股債雙殺！銀行股指數跌6%

由於預算赤字目標高於歐盟建議，且意政府表態強硬，義大利再次遭遇股債雙殺。

義大利基準股指富時 MIB 指數盤初跌 2.3%，交易時間段由於政府官員表態強硬，跌幅持續擴大，現跌 3.8%，創 2016 年 6 月來最大跌幅。

因圍繞義大利融資成本的擔憂再度燃起，義大利銀行股指數跌超 5%，至逾兩周最低水平，此後跌幅持續擴大，現跌 6%，料獲得 2016 年 6 月以來最大單日跌幅。意國第一大行裕信銀行、第二大行聯合聖保羅銀行賣單積壓，延遲開盤。

意國公債也再遭拋售。反映該國借貸成本和市場信心的 10 年期義大利公債殖利率日內累計升 20 個基點，報 3.09%，創三周新高，升幅為 6 月以來最大。2 年期義大利公債殖利率跳升 25 個基點，報 1.03%，為 9 月 6 日以來新高。

義大利 / 德國 10 年期公債利差日內擴大 32 個基點至 262.8 個基點。

另外，義大利 10 年期 BTP 期貨跌 258 個跳動點至 123.90，為 6 月 8 日以來最大單日跌幅。

與此同時，市場對意公債違約風險的擔憂飆升。義大利五年期信用違約互換 (CDS) 漲至三周高位 241 個基點，較周四收漲 20 個基點。

此前，義大利設定預算赤字目標為 2.4%（即赤字占 GDP 比重為 2.4%），大幅超出歐盟建議。

今日歐盤時段，意政府官員的表態再度加劇了市場擔憂。義大利副總理 Di Maio 表示，政府承諾把赤字率維持在 2.4% 三年時間，能夠保證義大利債務將下降。在被問到歐盟可能不同意義大利預算案一事時，義大利副總理 Salvini 說，「我們將推進這份預算案」。

意預算赤字目標大幅超出歐盟建議

周五凌晨，義大利政府圍繞 2019 年 2.4% 的預算目標達成財政協議。組成義大利民粹主義政府的反建制政黨五星運動和右翼北方聯盟黨首聯合聲明稱，同意 2019 年 2.4% 的預算目標，對「整個政府」在預算目標上團結一致「感到滿意」。另據五星運動黨籍官員透露，義大利政府將把 2019-2021 年的預算赤字目標設置在每年 2.4%，而後義大利司法部長確認了這一目標設置。

值得注意的是，2.4% 的赤字比重大幅超過了歐盟為上一屆義大利政府設定的 2018 年比重 1.6% 和 2019 年比重 0.8%。義大利政府需要在 10 月 15 日前提交預算草案，能否通過歐盟審批存在懸念。

歐盟官員和經濟學家認為，為了改善結構性赤字，義大利的名義預算赤字占 GDP 比重需要控制在 1.5%-1.7%。

非兩黨成員的財長 Giovanni Tria 想將赤字維持在歐盟建議的 2% 下方（即 1.6%）。最緊張談判時期還傳來了財長 Tria 準備辭職的消息。不過今日據義大利共和報報導，財長 Tria 仍表示會留任以避免陷入混亂。

義大利預算拉鋸戰已持續了近三個月，最核心的問題是義大利聯合政府各派態度截然不同。兩位副總理對於預算態度非常激進，財長 Giovanni Tria 的論調相對溫和。其中最為激進的預算計劃會大幅減稅並增加國家福利支出，將打破歐盟設定的 3% 紅線。

自從 6 月民粹主義政府組閣成功後，金融市場對此一直非常緊張，擔心為「昂貴的」競選承諾買單將大幅增加義大利負債水平。目前義大利公共債務為 2.3 兆歐元，占 GDP 的 132%，是僅次於希臘的歐盟內部第二高債務水平。