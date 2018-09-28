義大利擔憂蔓延 歐洲股市集體重挫

受義大利預算問題拖累，歐股集體下挫。

歐洲 Stoxx 50 指數下跌 1.8%，德國 DAX 指數下跌 1.7%，法國 CAC 40 指數跌 1.3%，西班牙 IBEX 35 指數跌 2.2%，而義大利富時 MIB 指數跌幅已擴大至 4.4%。

此前，義大利設定預算赤字目標為 2.4%（即赤字占 GDP 比重為 2.4%），大幅超出歐盟建議，令圍繞義大利融資成本的擔憂再度燃起。

今日歐盤時段，意政府的強硬表態再度加劇了市場擔憂。義大利副總理 Di Maio 表示，政府承諾把赤字率維持在 2.4% 三年時間，能夠保證義大利債務將下降。在被問到歐盟可能不同意義大利預算案一事時，義大利副總理 Salvini 說，「我們將推進這份預算案」。

2.4% 的赤字比重大幅超過了歐盟為上一屆義大利政府設定的 2018 年比重 1.6% 和 2019 年比重 0.8%。義大利政府需要在 10 月 15 日前提交預算草案，能否通過歐盟審批存在懸念。

稍早的歐盤盤初，義大利基準股指富時 MIB 指數跌 2.3%，交易時間段由於意政府官員表態強硬，跌幅持續擴大，現跌 4.4%，創 2016 年 6 月來最大跌幅。

此外，歐盤盤中歐盟統計局公布數據顯示，歐元區 9 月調和 CPI 年增率增長 2.1%，與預期持平，主要因能源成本依舊高企。不過，核心通膨持續低迷，年增率增長 0.9%，低於預期 1.1%。