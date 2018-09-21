「火藥桶」引爆預兆？預算談不攏 義大利五星黨威脅「退群」

隨著公布 2019 財年預算綱要的截止日期臨近，被稱為「歐洲火藥桶」的歐元區第三大經濟體義大利公債市場可能要打破過去幾周的寧靜狀態。

最新消息顯示，結盟組成義大利民粹主義政府的反建制政黨五星運動黨首 Luigi Di Maio 周四對當地一家電台表示，如果沒有足夠的資源來實現競選承諾，那還不如退出現有的執政聯盟。上周他也表示，如果全民基本收入不能納入預算案中，「政府將有大麻煩」。

他一再重申義大利政府最優先事項應是改善義大利人的生活，「哪怕需要多一點赤字」。這一觀點與組成政府的另一政黨北方聯盟不謀而合，義大利總理府國務秘書 Giancarlo Giorgetti 在周三晚間的電視採訪中稱，為了國家重回經濟增長路徑，預算赤字可以打破占 GDP 比重 2% 的限制。

美東時間 20 日下午 2 點 20 分左右，義大利北方聯盟黨表示，將於本周五（9 月 21 日）提出明年的預算提案，包括提供養老金和為公司進行減稅。

金融部落格 Zerohedge 總結稱，義大利兩大組閣政黨本周紛紛表態不會用限制赤字來安撫市場，而是要花更多錢來實現「昂貴的競選承諾」，令市場緊張情緒重燃。周四義大利公債價格普跌，10 年期意債殖利率重上 2.90%，創 9 月 5 日以來最高，兩年期殖利率也跳漲。

按照歐盟要求，義大利政府需要在 9 月 27 日前發布 2019 年公共財政與經濟發展目標大綱，10 月 15 日之前向歐盟委員會提交詳細的預算草案。從理論上說，歐盟可以因預算赤字占 GDP 比重過高而否決義大利的預算計劃，但此前並無先例。

目前義大利公共債務為 2.3 兆歐元，占 GDP 的 132%，是僅此於希臘的歐盟內部第二高債務水平。歐盟官員和經濟學家認為，為了改善結構性赤字，義大利的名義預算赤字占 GDP 比重需要控制在 1.5%-1.7%。義大利經濟部長特里亞（Giovanni Tria）希望將明年赤字水平設定在 1.6%，但政府組閣兩黨都有知情人士對路透社稱，兩黨想要赤字占 GDP 比重最高為 2.5%，而且不能低於 2%。

《華爾街日報》指出，義大利預算制定過程將是一種測驗，看看歐洲正在興起的反建制浪潮能否帶來切實改變。但義大利正深陷與歐盟和市場之間的角力僵持，經濟增速預期下滑帶來的兩黨支持率下降，令義大利削減結構性赤字和降低債務水平格外艱難。

更何況，學者出身的義大利總理孔特與財長特里亞都不屬於執政兩黨成員，這兩個財政保守派對最終的政策制定影響力有限。知情人士對路透社稱，特里亞認為今年義大利 GDP 增速僅為 1.2%，低於 4 月時的預期 1.5%；明年預計進一步放緩至 0.9%，大幅低於此前預期的 1.4%。

華爾街見聞曾提到，義大利民粹主義政府組閣黨首均承諾加大福利支出和減稅，令市場擔心義大利走上債務不可持續之路，並與歐盟預算規則直接衝突，歐盟規定成員國的預算赤字占 GDP 比重不得超過 3% 的上限。每當義大利展現不遵守規矩的跡象，公債就遭到拋售：

8 月底 10 年期意債殖利率觸及 3.249%，創 2014 年以來最高，意 / 德 10 年期公債殖利率利差為 286 個基點，接近上周五觸及的逾五年最闊，並已從 5 月中旬義大利政府組閣困難以來翻倍。

參與組閣的五星運動黨希望明年推出窮人和老人的全民基本收入，約合一個月 912 美元，並投資建設就業中心來培訓和幫助失業者，分析師認為完全實施需要花費 300 億歐元。另一組閣政黨北方聯盟想要引入統一固定所得稅率 15%，外加回撤不受歡迎的養老金改革、暫停提升銷售稅等措施，經濟學家預計完全實施後的成本為至少 1000 億歐元（約合 1170 億美元）。瑞銀 UBS 曾預計，新增支出可能令赤字占 GDP 比重增加 4.5%-7%。