〈中鋼高層異動〉總經理林弘男屆齡退休 接班人選再度引關注

中鋼 (2002-TW) 總經理林弘男屆齡退休！中鋼今 (28) 日傍晚公告，現任總經理林弘男將於本月 30 日退休，執行副總王錫欽接掌的呼聲最高，對此，中鋼回應，關於新任總經理人選，還要待近期董事會通過後再另行公告。

據了解，中鋼最近 2 天都未並召開董事會，加上中鋼總經理一職，還需通過經濟部以及行政院核定，因此公司表示，關於總經理的人選以及任命案，會在近期召開董事會，對外公告。

中鋼董事長翁朝棟於今年股東會前夕的一場餐會上，以「搭高鐵」比喻目前中鋼高層現況，他指出，自己目前在台南站，將於明年 6 月到站 (退休)，而林弘男已經到左營終點站了，更直言將交接棒給在台中站的人，當時外界解讀這位在台中站的人，就是指執行副總王錫欽。

且消息指出，中鋼工會也傾向支持新任總經理依照往例由內部升遷，但由於不論是中鋼或是經濟部，目前都尚未對外發布相關訊息，也讓新任中鋼總經理人選再度引起關注。

此外，林弘男也將卸下中鋼子公司中碳 (1723-TW) 董事長職務，而中碳也公告，中鋼也改派法人董事代表，中鋼技術副總何燦穎填缺，由於他也是台塑河靜鋼廠最高顧問，而台塑越鋼為中碳的料源之一，因此外界也預估何燦穎可望於 10 月 1 日董事會上接任中碳董事長一職。