星巴克與阿里巴巴達成合作協議 將展開全方位新零售

星巴克 (SBUX-US) 總裁兼執行長 Kevin Johnson 於週三 (1 日) 表示，星巴克正式與阿里巴巴 (BABA-US) 達成夥伴關係，並將進行零售戰略合作，以提升星巴克在中國的銷售業務和實體店面的增長。

在協議中，星巴克將利用阿里巴巴的物業，包括餓了麼和盒馬等平台，來擴展在中國的送貨服務。星巴克預計與餓了麼平台合作，在上海和北京開設 150 家店，並在年底前將範圍擴大到 30 個城市 2000 家店。而在盒馬的型超市中，星巴克計劃在未來幾年內建造多達 600 個「外送星廚」站點，為周邊地區提供配送服務的。

Johnson 說：「我們將把星巴克的虛擬商店整合到所有阿里巴巴業務裡。這意味著使用支付寶、淘寶或天貓的客戶將能直接進入星巴克線上商店，兩者相互連接，用戶能在 app 上進行註冊、權益兌換等服務，體驗一店式服務。此舉將帶來 5 億或更多的活躍用戶。」

根據國際咖啡組織和美國農業部的數據，過去 4 年來中國的咖啡消費數量幾乎成長了兩倍。

星巴克第三季中國地區業務略有減弱。雖然星巴克在中國市場的營收成長了 17%，但同店銷售額卻下降了 2%。

「中國銷售成長的大部分來自新店的增加，」Johnson 於週三表示。「阿里巴巴的頂級技術能力與星巴克的零售實力相結合，無疑將成為我們銷售業務的加速器。」

週三星巴克股價收盤下跌 0.88% 至 51.93 美元。股票在盤後交易中小幅上漲至每股 52 美元。