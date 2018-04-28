〈觀察〉新零售浪頭來襲 傳統超市端創新服務已成標配

隨著量販業者不斷開出超市店型，同時又有密集的連鎖超商開大店格搶人潮，傳統超市業者面對雙面夾擊該如何尋求突破，超市龍頭全聯雖表態暫時不會開無人店，但也有首次見到在店內引進 Pepper 機器人、藥局和多款智能裝置，頂好則在今年母親節檔期打出宅配到府免運服務，然而，宅配到府、智能裝置甚至是開藥局，均非創新獨家，當零售業者各家都積極強化服務時，已是不得不走上的趨勢，而這場競爭只會越演越烈。

全聯甫開出新莊輔大店，是首次在學校內開出據點，藉此汲取在校園商圈的經營經驗，而為因應輔大的教學特色提供許多新服務，附設與醫學相關的處方箋藥局，並設置有會講台語的 Pepper 機器人、藥局、智能保全系統和智能裝置，還有台新金融體驗等。

可觀察到全聯主要客層以 35 歲到 65 歲的族群為主，顯然全聯期望透過這次開出新店點，更實際瞭解年輕人的需求與消費習慣，並向下經營年輕客，擴展不同的族群。

頂好則是在今年母親節檔期做了更多新嘗試，除了往年熱銷的蛋糕、酒類，引進多款生活家電、廚房家電和美容家電，預購期間還提供產品宅配到家免運費活動，藉此與網購業者和量販業者瓜分母親節送禮商機。

不過，傳統超市面臨的競爭壓力，已較以往更甚，量販業者家樂福宣告未來每年家樂福便利購超市至少展店 20 家，且不設上限，等於將具價格優勢的量販商品直接搬到社區之中，勢必瓜分區域超市的市場大餅。

此外，面對網購業者搶食大包裝生活品的市場，家樂福量販店也正面迎戰，並強化 O2O 布局，於實體店商品旁設置 QR code，讓消費者掃描即可線上購買送到家，顯示配送到家已逐漸成為各零售業者必備的服務之一。

而超商業者同樣思索變革，全家 (5903-TW) 早在過去 1-2 年間開出大樹藥局複合店、超市大店型，甚至積極與天和鮮物合作，藉由多店點優勢銷售有機食材，成功引進熟齡客群。

很顯然，各大連鎖通路銷售的商品已越來越多元，當超商與藥局結盟、當量販業深入社區、當 O2O 已成為趨勢，量販超市超商之間除了店格大小的差異，界線趨於模糊，最終能提供消費者同商品更優惠的價格、獨家商品，以及更貼近消費者需求的服務者，才能脫穎而出。