和泰車本季推SUV車系UX 今年LEXUS品牌銷售上看1.75萬台

和泰車 (2207) 總經理蘇純興表示，雖然大環境不理想，但政府汰舊換新補貼政策持續，整體今年車市預估維持水準，約 44 萬台規模。和泰車旗下進口車 LEXUS(凌志)前 8 月銷售成績亮眼達 1 萬 1768 台，年增 28.8%，預期第四季推出全新 SUV 車系 UX，全年銷售可望上看 1.75 萬台，優於原先預估。和泰車指出，今年 LEXUS 強勢商品精銳盡出，首先，NX 的銷售強勢獨走，帶動整體販賣氣勢，事實上，小改款 NX 自去年 10 月上市後，旋即颳起車壇超高人氣，銷售突起成績表現亮眼；已於 2 月上市的豪華旗艦車款 LS 350 銷售也不俗，而備受市場矚目的全新 SUV 車系 UX，為品牌之主力車種，預計第四季推出，由於商品力強勁，可望帶動販賣台數創新高，全年銷售量由原先預估 1.6 萬台上看至 1.75 萬台。



由於目前車市主流仍為休旅車款，國產車導入的時間較長，在市場快速變化下，休旅車款普遍不足。和泰車除強化傳統的房車配備和價格競爭力，積極引進買氣以支持組車廠外，也以進口車款搶市，除小休旅 CH-R 爭取到更多配額與優勢價格，民俗月一過完立即發表性能車款 Toyota Auris，主打年輕族群預計年底前銷售 2000 台為目標，明年全年配額 6000 台，而和泰車也正積極向原廠爭取配額。



和泰車代理的兩大品牌 TOYOTA 和 LEXUS 今年銷售目標可望由 13 萬台上調至 13.2-13.3 萬台，以 LEXUS 為成長主力，其中 TOYOTA 為 11.5 萬台，LEXUS 為 1.75 萬台，合計市占率向上挑戰 30%。