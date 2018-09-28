廠商看後市趨於保守 8月製造業景氣連亮3顆黃藍燈

台灣經濟研究院今 (28) 日公布 8 月製造業景氣信號值來到 12.14 分，較上月減少 0.3 分，製造業景氣燈號連續亮第 3 顆黃藍燈，另一方面，可觀察到呈現代表衰退的藍燈的產業比重達 30.43%，較上月一口氣增加 16 個百分點。

台經院說明，儘管時序進入電子終端產品備貨旺季，加上海外機械需求持續暢旺，不過由於去年比較基期較高，使 8 月進出口、工業生產指數與外銷訂單年增率皆下滑，加上中美貿易爭端短期內恐難以解決，製造業廠商對未來半年景氣看法更趨保守，拖累需求面和經營環境。

就 8 月景氣信號各組成項目觀察，有 3 個項目分數減少、2 項增加，其中以需求面減少 0.32 分減幅最大，經營環境面、售價面分別減少 0.10 分和 0.06 分，而原物料投入、成本面則分別增加 0.12 分、0.06 分。

觀察不同燈號的消長，藍燈比重由 7 月的 14.38% 增加至 30.43%，黃藍燈由 47.16% 減少至 33.75%，綠燈由 34.43% 略減至 33.70%，黃紅燈由 4.04% 減少至 2.13%，無代表繁榮的紅燈。

就細產業來看，紡織、石油和煤製品、橡塑膠製品、機械設備和電力設備呈現綠燈，景氣展望相對穩健。